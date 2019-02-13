NASA припинило спроби зв'язатися з марсоходом Opportunity

“Місія Opportunity завершена”, — повідомив він.

Як зазначив в свою чергу директор NASA Джим Брайденстайн, коли марсохід Opportunity зробив посадку в 2004 році, “головне завдання полягало в тому, щоб просунутися по марсіанській поверхні хоча б на 100 метрів і пропрацювати протягом 90 діб”. “Зараз, майже 15 років по тому, після того як марсохід подолав близько 20 миль (32 км), ми відзначаємо ці наукові досягнення”, — підкреслив він, подякувавши всім учасникам проекту.

Зв’язок з марсоходом перервалася 10 червня 2018 року після найсильнішої пилової бурі на Марсі, яка, за оцінками планетологів, виникає на Марсі раз в 6-8 років і охоплює значну частину поверхні планети. До 11 вересня атмосферні умови в районі перебування марсоходу — в долині шириною 22 км на краю кратера Індевор — виявилися досить сприятливими для того, щоб фахівці NASA спробували відновити з ним контакт. Марсохід повинен був перейти в сплячий режим під час бурі, а після її закінчення знову використовувати сонячні батареї, проте відповідного сигналу від Opportunity так і не надходило, можливо, через те, що шар пилу на сонячних батареях марсоходу заважає підзарядці батарей.

Фахівці NASA неодноразово намагалися відновити її, і остання така спроба була зроблена в минулий вівторок. До цього NASA направляла 28 січня на марсохід серію команд, в якій були враховані три можливих сценарії неполадок: вихід з ладу основного радіопередавача, що працює в діапазоні Х (5200-11000 МГц), вихід з ладу запасного передавача або збій годинника.