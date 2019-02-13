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NASA востаннє спробує зв’язатися з марсоходом Opportunity

NASA востаннє спробує зв’язатися з марсоходом Opportunity

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Сьогодні ввечері NASA останній раз спробує зв’язатись з марсоходом Opportunity. Про це повідомляє американське космічне агентство NASA, передає УНН.

"Сьогодні ввечері ми зробимо наші останні заплановані спроби зв'язатися з Opportunity. Сонячний ровер останнього спілкувався 10 червня 2018 року, коли на Марсі пронеслася шторм пилу на планеті", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, марсохід Curiosity NASA зробив детальну 360-градусну панораму хребта Віри Рубін.

Нагадаємо, пара космічних апаратів Національного управління США з аеронавтики і освоєння космічного простору (NASA) завбільшки з портфель пропала з поля зору астрономів після того, як супутники пролетіли повз Марс.

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