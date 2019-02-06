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Супутники NASA пролетіли повз Марс і зникли

Супутники NASA пролетіли повз Марс і зникли

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Пара космічних апаратів Національного управління США з аеронавтики і освоєння космічного простору (NASA) завбільшки з портфель пропала з поля зору астрономів після того, як супутники пролетіли повз Марс, передає УНН з посиланням на The Independent.

За словами інженерів, два роботи на прізвисько “Єва (з англ. EVE)” і “Воллі (з англ. WALL-E)” — полетіли так далеко в космос, що космічне агентство тепер не може з ними зв’язатися. Малоймовірно, що пара коли-небудь буде виявлена, відзначають в агентстві.

Минуло вже більше місяця відтоді, як були отримані останні дані про місцезнаходження роботів, і тепер вони перебувають за мільйони миль від червоної планети.

У той же час в NASA вважають, що той факт, що астрономи могли комунікувати зі супутником, має великий успіх. Вони стверджують, що два кораблі вийшли за межі експериментальної технології і допомогли довести концепції, які могли б дозволити таким крихітним роботам відправитися в ще більш далеку подорож в космос.

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Супутники були два ретранслятора, які передавали на Землю інформацію про стан зонда на InSight, що спускається поверхню Марса.

Після того, як їх робота була виконана на Марсі, вони вирушили у космос. Воллі справді не надсилав повідомлень з 29 грудня, і вважається, що він знаходиться на відстані понад мільйон миль від Марса, а Єва знаходиться ще далі, на відстані близько двох мільйонів миль, і з 4 січня не спілкувалася з Землею.

Дослідники достовірно не знають, чому пара втратила зв’язок.

Як повідомляв УНН, раніше NASA визнало, що до сих пір не змогло відновити зв’язок з марсоходом Opportunity, місії якого 25 січня виповнюється 15 років.

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