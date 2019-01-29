Зонд "Паркер" розпочав друге зближення з Сонцем

Зонд “Паркер” розроблявся з 2008 року і отримав свою назву на честь американського астронома Юджина Паркера, який в 1958 році опублікував статтю, що передбачає наявність сонячного вітру — потоку високоенергетичних заряджених частинок, що безперервно випускаються Сонцем.

Апарат призначений для вимірювання основних характеристик сонячного вітру і сонячної атмосфери уздовж своєї траєкторії, досліджень електромагнітних полів поблизу Сонця і процесів, що йдуть в його зовнішніх шарах. Від сильного нагріву і потоків заряджених частинок і випромінювання від зірки апарат захищають система охолодження і теплозахисний щит, під якою ховаються всі наукові прилади.

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Запуск зонда в космос відбувся 13 серпня 2018 року, а через місяць він передав на Землю перші дані з кожного зі своїх чотирьох наукових інструментів і сфотографував нашу планету. За планом процес зближення із зіркою триватиме сім років — з кожною новою орбітою (всього їх 24) апарат буде наближатись до світила.

31 жовтня 2018 року “Паркер” почав своє перше зближення з Сонцем, а 5 листопада пройшов перший перигелій на відстані близько 24 мільйонів кілометрів від зірки, рухаючись зі швидкістю близько 95 кілометрів на секунду, побивши рекорд апарату Helios-B, який підлітав до нашій зірці на 43,5 мільйона кілометрів в 1976 році.

Як повідомляв УНН, російські вчені з НВО ім. С. А. Лавочкіна запропонували відправити два перспективних космічних апарата до Сонця в 2026 році. Для цього знадобиться ракета більш важкого класу, ніж “Союз-2”, відзначають експерти