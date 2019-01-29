Зонд "Паркер" начал второе сближение с Солнцем
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Солнечный зонд «Паркер» начал полет по второй научной орбите вокруг Солнца (всего их запланировано 24), в ходе которого он пролетит на минимальном расстоянии около 24 миллионов километров от звезды в апреле 2019 года. Об этом сообщается на сайте NASA, передает УНН.
Зонд “Паркер” разрабатывался с 2008 года и получил свое название в честь американского астронома Юджина Паркера, который в 1958 году опубликовал статью, предсказавшую наличие солнечного ветра — потока высокоэнергетичных заряженных частиц, непрерывно испускаемых Солнцем.
Аппарат предназначен для измерения основных характеристик солнечного ветра и солнечной атмосферы вдоль своей траектории, исследований электромагнитных полей вблизи Солнца и процессов, идущих в его внешних слоях. От сильного нагрева и потоков заряженных частиц и излучения от звезды аппарат защищают система охлаждения и теплозащитный щит, под которым укрываются все научные приборы.
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Запуск зонда в космос состоялся 13 августа 2018 года, а спустя месяц он передал на Землю первые данные с каждого из своих четырех научных инструментов и сфотографировал нашу планету. По плану процесс сближения со звездой продлится семь лет — с каждой новой орбитой (всего их 24) аппарат будет все ближе подходить к светилу.
31 октября 2018 года “Паркер” начал свое первое сближение с Солнцем, а 5 ноября прошел первый перигелий на расстоянии около 24 миллионов километров от звезды, двигаясь со скоростью около 95 километров в секунду, побив рекорд аппарата Helios-B, который подлетал к нашей звезде на 43,5 миллиона километров в 1976 году.
Как сообщал УНН, российские ученые из НПО им. С. А. Лавочкина предложили отправить два перспективных космических аппарата к Солнцу в 2026 году. Для этого понадобится ракета более тяжелого класса, чем “Союз-2”, отмечают эксперты