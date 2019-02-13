NASA последний раз попытается связаться с марсоходом Opportunity
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня вечером NASA последний раз попытается связаться с марсоходом Opportunity. Об этом сообщает американское космическое агентство NASA, передает УНН.
"Сегодня вечером мы сделаем наши последние запланированные попытки связаться с Opportunity. Солнечный ровер в последний раз общался 10 июня 2018, когда на Марсе пронесся шторм пыли на планете", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, марсоход Curiosity NASA сделал подробную 360-градусную панораму позвоночника Веры Рубин.
Напомним, пара космических аппаратов Национального управления США по аэронавтике и освоению космического пространства (NASA) величиной с портфель пропала из поля зрения астрономов после того, как спутники пролетели мимо Марса.