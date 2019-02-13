NASA прекратило попытки связаться с марсоходом Opportunity

“Миссия Opportunity завершена”, — сообщил он.

Как отметил в свою очередь директор NASA Джим Брайденстайн, когда марсоход Opportunity совершил посадку в 2004 году, “главная задача состояла в том, чтобы продвинуться по марсианской поверхности хотя бы на 100 метров и проработать в течение 90 суток”. “Сейчас, почти 15 лет спустя, после того как марсоход преодолел около 20 миль (32 км), мы отмечаем эти научные достижения”, — подчеркнул он, поблагодарив всех участников проекта.

Связь с марсоходом прервалась 10 июня 2018 года после сильнейшей пылевой бури на Марсе, которая, по оценкам планетологов, возникает на Марсе раз в 6-8 лет и охватывает значительную часть поверхности планеты. К 11 сентября атмосферные условия в районе нахождения марсохода — в долине шириной 22 км на краю кратера Индевор — оказались достаточно благоприятными для того, чтобы специалисты NASA попытались восстановить с ним контакт. Марсоход должен был перейти в спящий режим во время бури, а после ее окончания вновь использовать солнечные батареи, однако ответного сигнала от Opportunity так и не поступало, возможно, из-за того, что слой пыли на солнечных батареях марсохода мешает подзарядке батарей.

Специалисты NASA неоднократно пытались восстановить ее, и последняя такая попытка была предпринята в минувший вторник. До этого NASA направляла 28 января на марсоход серию команд, в которой были учтены три возможных сценария неполадок: выход из строя основного радиопередатчика, работающего в диапазоне Х (5200-11000 Мгц), выход из строя запасного передатчика или сбой часов.