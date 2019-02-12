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Компанія Mars One, яка планувала відправити колонізаторів на Марс - оголошена банкрутом

Київ • УНН

 • 12238 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Суд в швейцарському Базелі визнав банкрутом компанію Mars One Ventures, яка планувала відправити колонізаторів на Марс. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Engadget.

Творець проекту Бас Лансдорп заявив, що зараз намагається “знайти прийнятне рішення” в переговорах з усіма зацікавленими сторонами, щоб врятувати проект.

Проект Mars One з’явився в 2011 році. Лансдорп планував побудувати космічний корабель і відправити на Марс декілька людей, щоб вони заснували на планеті постійну колонію. Їхнє повернення на Землю не планувалося.

Спочатку запуск планувався на 2022 й рік, пізніше він був перенесений, спочатку на 2024-й, а потім на 2026-й рік. Кандидатом в команду колоністів міг бути будь-який бажаючий — організатори стверджували, що отримали сотні тисяч заявок, з яких у 2015 році були обрані 100 чоловік. Mars One неодноразово критикувався науковцями і космічними фахівцями, що вказують на технічну нездійсненність проекту в сучасних реаліях і недостатнє залучення інвестицій.

Як зазначав УНН, пара космічних апаратів Національного управління США з аеронавтики і освоєння космічного простору (NASA) завбільшки з портфель зникла з поля зору астрономів після того, як супутники пролетіли повз Марс.

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