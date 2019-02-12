Компания Mars One, которая планировала отправить колонизаторов на Марс - объявлена банкротом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Суд в швейцарском Базеле признал банкротом компанию Mars One Ventures, которая планировала отправить колонизаторов на Марс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Engadget.
Создатель проекта Бас Лансдорп заявил, что сейчас пытается “найти приемлемое решение” в переговорах со всеми заинтересованными сторонами, чтобы спасти проект.
Проект Mars One появился в 2011 году. Лансдорп планировал построить космический корабль и отправить на Марс несколько человек, чтобы они основали на планете постоянную колонию. Их возврат на Землю не планировался.
Первоначально запуск планировался на 2022-й год, позже он был перенесен, сначала на 2024-й, а затем на 2026-й год. Кандидатом в команду колонистов мог быть любой желающий — организаторы утверждали, что получили сотни тысяч заявок, из которых в 2015 году были выбраны 100 человек. Mars One неоднократно критиковался учеными и космическими специалистами, указывающими на техническую неосуществимость проекта в современных реалиях и недостаточное привлечение инвестиций.
Как отмечал УНН, пара космических аппаратов Национального управления США по аэронавтике и освоению космического пространства (NASA) величиной с портфель исчезла из поля зрения астрономов после того, как спутники пролетели мимо Марса.