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Гілларі Клінтон більше не має доступу до секретної інформації

Гілларі Клінтон більше не має доступу до секретної інформації

Київ • УНН

 • 10619 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Екс-держсекретар та колишній кандидат у президенти США Хілларі Клінтон більше не має доступу до секретної інформації. Як говориться в опублікованій у п’ятницю заяві Держдепартаменту, колишня перша леді сама попросила в юридичного комітету Сенату відкликати її доступ до секретних відомостей, інформує УНН.

“На прохання екс-держсекретаря Клінтон її доступ до секретної інформації був відкликаний 30 серпня 2018 року. 20 вересня доступ до секретної інформації був відкликаний у помічниці Клінтон Шеріл Майлз”, — йдеться в прес-релізі. Доступ також був відкликаний ще у чотирьох осіб, які працювали разом із Клінтон, але їх особисті дані затерті чорним кольором у документі з міркувань таємності.

Наявність доступу до секретної інформації у екс- держсекретаря виявилася в центрі уваги, коли у 2015 році розгорівся “поштовий скандал”. ФБР дізналося, що Клінтон використовувала в службових цілях особистий ящик електронної пошти. Пізніше вона передала до зовнішньополітичного відомства всю свою робочу переписку (55 тисяч листів), а особисту (більше 30 тис. листів) видалила, за що була піддана жорсткій критиці. У липні 2016 року Джеймс Комі заявив, що ФБР “не знайшло прямих доказів того, що персональний поштовий домен держсекретаря Клінтон в його різних конфігураціях з 2009 року був успішно зламаний”. Але він додав: “З огляду на характер системи і потенційних учасників, ми вважаємо, що ми навряд чи побачимо прямі докази цього”.

Як раніше інформував УНН, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент відкликав у Джона Бреннана доступ до секретної інформації. Вона зазначила, що Дональд Трамп пішов на цей крок, щоб запобігти витоку такого роду даних. Крім того, за її словами, президент розглядає можливість позбавити допуску ще одного колишнього главу ЦРУ Майкла Хайдена, екс-керівника ФБР Джеймса Комі, екс-помічника Обами із національної безпеки Сюзан Райс, колишнього глави Національної розвідки Джеймс Клеппер, колишнього заступника директора ЦРУ Ендрю Маккейба і екс-генпрокурора Саллі Йейтс.

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон сказав, що колишній директор ЦРУ Джон Бреннан не зміг зберігати дистанцію між політикою і розвідкою. “Я не думаю, що Бреннан не дотримувався цього принципу, і він використовував секретну інформацію, і це можна встановити. І я вважаю, це серйозна проблема”, — сказав Болтон.

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