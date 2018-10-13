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Хиллари Клинтон больше не имеет доступа к секретной информации

Хиллари Клинтон больше не имеет доступа к секретной информации

Киев  •  УНН

 • 10619 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон больше не имеет доступа к секретной информации. Как говорится в опубликованном в пятницу заявлении Госдепартамента, бывшая первая леди сама попросила у юридического комитета Сената отозвать её доступ к секретным сведениям, информирует УНН.

“По просьбе экс-госсекретаря Клинтон ее доступ к секретной информации был отозван 30 августа 2018 года. 20 сентября доступ к секретной информации был отозван у помощницы Клинтон Шерил Майлз ”, - говорится в пресс-релизе. Доступ также отозвали еще у четырех человек, работавших вместе с Клинтон, но их личные данные затерты черным цветом в документе по соображениям секретности.

Наличие доступа к секретной информации у экс-госсекретаря оказалось в центре внимания, когда в 2015 году разгорелся “почтовый скандал”. ФБР узнало, что Клинтон использовала в служебных целях личный ящик электронной почты. Позже она передала во внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку (55 тыс. писем), а личную (более 30 тыс. писем) удалила, за что была подвергнута жесткой критике. В июле 2016 Джеймс Коми заявил, что ФБР “не нашло прямых доказательств того, что персональный почтовый домен госсекретаря Клинтон в его различных конфигурациях с 2009 года был успешно взломан”. Но он добавил: “Учитывая характер системы и потенциальных участников, мы считаем, что мы вряд ли увидим прямые доказательства этого”.

Как ранее информировал УНН, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент отозвал у Джона Бреннана доступ к секретной информации. Она отметила, что Дональд Трамп пошел на этот шаг, чтобы предотвратить утечку такого рода данных. Кроме того, по её словам, президент рассматривает возможность лишить допуска ещё одного бывшего главу ЦРУ Майкла Хайдена, экс-руководителя ФБР Джеймса Коми, экс-помощника Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, бывшего главы Национальной разведки Джеймса Клэппера, бывшего заместителя директора ЦРУ Эндрю Маккейба и экс-генпрокурора Салли Йейтс.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сказал, что бывший директор ЦРУ Джон Бреннан не смог сохранять дистанцию между политикой и разведкой. “Я не думаю, что Бреннан соблюдал этот принцип, и он использовал секретную информацию, и это можно установить. И я считаю, это серьезная проблема”, - сказал Болтон.

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