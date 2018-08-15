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Трамп відкликав доступ до секретної інформації у екс-глави ЦРУ Бреннана

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп відкликав доступ до секретних даних у колишнього директора Центрального розвідувального управління Джона Бреннана, звинувативши головного радника президента США Барака Обами з боротьби з тероризмом (2009–2013) у тому, що він, користуючись доступом до секретної інформації, “сіяв хаос” навколо адміністрації Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Трамп відкликав доступ до секретної інформації у екс-глави ЦРУ Бреннана

Рішення Трампа було зачитано його прес-секретарем Сарою Сандерс на щоденному брифінгу для преси. Вона зазначила, що президент пішов на такий крок задля запобігання витоку секретних даних. “Такий доступ особливо недоречний, коли чиновники йдуть із високих позицій і прагнуть використовувати секретну інформацію для здійснення політичних атак”, — заявила вона, зазначивши, що історично глави екс-керівники ЦРУ мають доступ до секретної інформації, щоб консультувати своїх наступників у разі потреби. За словами Сандерс, Трамп звернув увагу на той факт, що Бреннан використовував доступ до секретної інформації для виступів із непідтвердженими звинуваченнями у телепередачах і в інтернет-ЗМІ на адресу нинішньої адміністрації. За його словами, тим самим Бреннан тільки сприяв противникам США, метою яких є посіяти хаос навколо Білого дому.

У заяві президента США також говорилося, що він вивчає допуски до секретної інформації у ще кількох колишніх чиновників для того, щоб відкликати і їх теж. Серед них колишній директор ЦРУ Майкл Хейден, екс-глава ФБР Джеймс Комі, екс-помічник Обами із національної безпеки Сюзан Райс, колишній глава Національної розвідки Джеймс Клеппер, колишній заступник директора ЦРУ Ендрю Маккейб і екс -генпрокурор Саллі Йейтс.

Джон Бреннан очолив відомство в березні 2013 року. До цього він був головним радником президента Барака Обами із питань боротьби з тероризмом. Бреннан залишив свій пост 20 січня 2017 року — в день інавгурації Трампа. Після відставки він не раз виступав в якості експерта на телеканалах NBC і MSNBC. Із тих пір вони неодноразово вступали у заочну дискусію і обмінювалися серйозними звинуваченнями. Бреннан, зокрема, регулярно критикував Трампа в своєму Twitter. Він зареєструвався в соцмережі в грудні 2017 року і майже в кожному твіті коментує слова або твіти Трампа. Так, в своєму останньому твіті Бреннан написав: “Вражає, як часто ви опиняєтеся не в змозі відповідати мінімальним стандартам порядності, ввічливості і зокрема. Схоже, що ви ніколи не зрозумієте, що це значить — бути президентом, або що потрібно, щоб бути хорошим, гідним і чесним людиною. Настільки гнітюче, так небезпечно для нашої нації”.

Коментуючи підсумки саміту Трампа і президента Росії Володимира Путіна в Гельсінкі, Бреннан назвав поведінку глави Білого дому на прес-конференції “імбецильною”. При цьому екс-керівник ЦРУ фактично звинуватив Трампа в зраді і заявив, що на саміті в Гельсінкі глава Білого дому знаходився під контролем президента Росії. Відразу після цього сенатор Пол Ренд звинуватив Бреннана в “монетизації критики Трампа” і запропонував главі Білого дому позбавити екс-розвідника доступу до секретної інформації.

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