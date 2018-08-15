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Трамп отозвал доступ к секретной информации у экс-главы ЦРУ Бреннана

Киев • УНН

 • 10137 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп отозвал доступ к секретным данным у бывшего директора Центрального разведывательного управления Джона Бреннана, обвинив главного советника президента США Барака Обамы по борьбе с терроризмом (2009-2013) в том, что он, пользуясь доступом к секретной информации, “сеял хаос” вокруг администрации Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Трамп отозвал доступ к секретной информации у экс-главы ЦРУ Бреннана

Решение Трампа было зачитано его пресс-секретарем Сарой Сандерс на ежедневном брифинге для прессы. Она отметила, что президент пошел на такой шаг для предотвращения утечки секретных данных. “Такой доступ особенно неуместен, когда чиновники уходят с высоких позиций и стремятся использовать секретную информацию для осуществления политических атак”, — заявила она, отметив, что исторически главы экс-руководители ЦРУ имеют доступ к секретной информации, чтобы консультировать своих преемников в случае необходимости. По словам Сандерс, Трамп обратил внимание на тот факт, что Бреннан использовал доступ к секретной информации для выступлений с неподтвержденными обвинениями в телепередачах и в интернет-СМИ в адрес нынешней администрации. По его словам, тем самым Бреннан только способствовал противникам США, целью которых является посеять хаос вокруг Белого дома.

В заявлении президента США также говорилось, что он изучает допуски к секретной информации в еще нескольких бывших чиновников для того, чтобы отозвать и их тоже. Среди них бывший директор ЦРУ Майкл Хейден, экс-глава ФБР Джеймс Коми, экс-помощник Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, бывший глава Национальной разведки Джеймс Клэппер, бывший заместитель директора ЦРУ Эндрю Маккейб и экс -генпрокурор Салли Йейтс.

Джон Бреннан возглавил ведомство в марте 2013 года. До этого он был главным советником президента Барака Обамы по вопросам борьбы с терроризмом. Бреннан покинул свой пост 20 января 2017 — в день инаугурации Трампа. После отставки он не раз выступал в качестве эксперта на телеканалах NBC и MSNBC. С тех пор они неоднократно вступали в заочную дискуссию и обменивались серьезными обвинениями. Бреннан, в частности, регулярно критиковал Трампа в своем Twitter. Он зарегистрировался в соцсети в декабре 2017 года и почти в каждом твите комментирует слова или твиты Трампа. Так, в своем последнем твите Бреннан написал: “Поразительно, как часто вы оказываетесь не в состоянии соответствовать минимальным стандартам порядочности, вежливости и частности. Похоже, что вы никогда не поймете, что это значит — быть президентом, или что нужно, чтобы быть хорошим, достойным и честным человеком. Настолько удручающее, так опасно для нашей нации”.

Комментируя итоги саммита Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки, Бреннан назвал поведение главы Белого дома на пресс-конференции “имбецильным”. При этом экс-руководитель ЦРУ фактически обвинил Трампа в измене и заявил, что на саммите в Хельсинки глава Белого дома находился под контролем президента России. Сразу после этого сенатор Пол Рэнд обвинил Бреннана в “монетизации критики Трампа” и предложил главе Белого дома лишить экс-разведчика доступа к секретной информации.

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