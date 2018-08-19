Радник Трампа звинуватив екс-главу ЦРУ в політизації розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон сказав, що колишній директор ЦРУ Джон Бреннан не зміг зберігати дистанцію між політикою і розвідкою. Про це він заявив у інтерв’ю телеканалу ABC на програмі This Week, інформує УНН.
“Співробітники розвідки, які пішли з уряду, повинні зберігати кордон між розвідкою і політикою. Я не думаю, що Бреннан не дотримувався цього принципу, і він використовував секретну інформацію, і це можна встановити. І я вважаю, це серйозна проблема ”, - сказав Болтон.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екс-очільники спецслужб США засудили Трампа за позбавлення екс-директора ЦРУ доступу до держтаємниць
Ведуча задала питання, чи використовував Бреннан “політизовані розвіддані”, щоб виступати із критикою щодо американського лідера Дональда Трампа.
“Ні, — сказав Болтон. — Але я думаю, що є якась межа, яку можна перетнути”. Радник Трампа зазначив, що Бреннан та інші представники адміністрації колишнього президента Барака Обами використали розвідку в політичних цілях. “Я думаю, що це теж дуже небезпечно”, — зауважив радник Трампа.
Нагадаємо, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент відкликав у Бреннана доступ до секретної інформації. Вона зазначила, що Дональд Трамп пішов на цей крок, щоб запобігти витоку такого роду даних. Крім того, за її словами, президент розглядає можливість позбавити допуску ще одного колишнього главу ЦРУ Майкла Хайдена, екс-керівника ФБР Джеймса Комі, екс-помічника Обами із національної безпеки Сюзан Райс, колишнього глави Національної розвідки Джеймс Клеппер, колишнього заступника директора ЦРУ Ендрю Маккейба і екс-генпрокурора Саллі Йейтс.