Геращенко розповів, де наразі перебуває "луцький терорист"

“Він знаходиться в слідчому ізоляторі, йому висунуто обвинувачення у тероризмі, захопленні заручників, а також у незаконному зберіганні зброї, вибухонебезпечних речовин та гранат”, — сказав Геращенко.

Геращенко впевнений, що суд не обере жоден інший запобіжний захід, окрім тримання під вартою.

“Далі на нього чекає суд. Він отримає довгий термін ув’язнення, але те, що під час захоплення вчора ніхто не загинув, то, думаю, суд це врахує. Утім, максимальна санкція, з урахуванням того, що він був раніше судимий, — це довічне позбавлення волі, далі слово за судом”, — розповів Геращенко.

Нагадаємо, затриманого Максима Кривоша, який тримав заручників у Луцьку, відправлять на психологічну експертизу.

Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.

Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.

Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната. Пізніше правоохоронці показали фото цього арсеналу.