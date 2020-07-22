Геращенко рассказал, где сейчас находится "луцкий террорист"

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 15829 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100492 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105376 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131741 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110014 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130352 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101897 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102545 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104387 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102039 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Геращенко рассказал, где сейчас находится "луцкий террорист"

Геращенко рассказал, где сейчас находится "луцкий террорист"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. "Луцкий террорист" Максим Кривош, который более 12 часов удерживал в заложниках людей в автобусе, сейчас находится в следственном изоляторе. Об этом сообщил в эфире "Завтрака с 1+1" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

"Он находится в следственном изоляторе, ему предъявлено обвинение в терроризме, захвате заложников, а также в незаконном хранении оружия, взрывоопасных веществ и гранат", - сказал Геращенко.

Геращенко уверен, что суд не изберет никакой другой меры пресечения, кроме содержания под стражей.

"Далее его ждет суд. Он получит долгий срок заключения, но то, что во время захвата вчера никто не погиб, то, думаю, суд это учтет. Впрочем, максимальная санкция, с учетом того, что он был ранее судим, - это пожизненное лишение свободы, дальше слово за судом", - рассказал Геращенко.

Напомним, задержанного Максима Кривоша, который держал заложников в Луцке, отправят на психологическую экспертизу.

Как сообщал УНН, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.

Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.

Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.

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