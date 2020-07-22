Геращенко рассказал, где сейчас находится "луцкий террорист"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. "Луцкий террорист" Максим Кривош, который более 12 часов удерживал в заложниках людей в автобусе, сейчас находится в следственном изоляторе. Об этом сообщил в эфире "Завтрака с 1+1" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.
"Он находится в следственном изоляторе, ему предъявлено обвинение в терроризме, захвате заложников, а также в незаконном хранении оружия, взрывоопасных веществ и гранат", - сказал Геращенко.
Геращенко уверен, что суд не изберет никакой другой меры пресечения, кроме содержания под стражей.
"Далее его ждет суд. Он получит долгий срок заключения, но то, что во время захвата вчера никто не погиб, то, думаю, суд это учтет. Впрочем, максимальная санкция, с учетом того, что он был ранее судим, - это пожизненное лишение свободы, дальше слово за судом", - рассказал Геращенко.
Напомним, задержанного Максима Кривоша, который держал заложников в Луцке, отправят на психологическую экспертизу.
Как сообщал УНН, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.
Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.
Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.