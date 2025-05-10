G7 закликає Індію та Пакистан до негайної деескалації конфлікту
Київ • УНН
Міністри G7 виступили із заявою про стриманість Індії та Пакистану. Ескалація загрожує стабільності регіону, необхідний прямий діалог для мирного вирішення.
Міністри закордонних справ G7 виступили зі спільною заявою, закликаючи до "негайної деескалації" між Індією та Пакистаном, передає УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі та його колеги в Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Японії та США закликали до "максимальної стриманості з боку обох" країн і попередили, що "подальша військова ескалація становить серйозну загрозу регіональній стабільності".
"Ми закликаємо до негайної деескалації та закликаємо обидві країни вступити в прямий діалог для досягнення мирного результату", — йдеться в заяві.
Вони також заявили, що G7 "продовжить уважно стежити за подіями".
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Контекст
Тижневе протистояння між Індією та Пакистаном ще більше загострилося в суботу, коли Ісламабад розпочав військову операцію у відповідь на те, що він назвав індійськими ударами по його військових базах вночі.
Сусіди, що володіють ядерною зброєю, зараз опинилися в наймасштабнішому військовому конфлікті за останні десятиліття, навіть незважаючи на заклики міжнародної спільноти до спокою і стриманості.
Доповнення
Держсекретар США Марко Рубіо в п'ятницю поговорив з головнокомандувачем пакистанської армії Асімом Муніром і запропонував посередництво США.