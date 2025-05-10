G7 закликає Індію та Пакистан до негайної деескалації конфлікту

$41.510.00
46.890.00
ukenru
Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом
10:49 • 2464 перегляди

Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом

10 травня, 05:58 • 12676 перегляди

Макрон, Туск, Стармер і Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих"

9 травня, 18:38 • 31213 перегляди

Рубіо, Віткофф та Келлог провели телефонну розмову з ОП: йшлося про припинення вогню

9 травня, 18:26 • 55574 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 16:40 • 46138 перегляди

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини - МЗС

Ексклюзив
9 травня, 15:09 • 64340 перегляди

Як працює система IMEI, хто може перевірити свій телефон та чому лише технічних рішень замало для боротьби з "сірим" ринком - коментар експерта

9 травня, 14:28 • 70592 перегляди

Зеленський анонсував завтра в Україні зустріч із лідерами "коаліції охочих"

9 травня, 13:51 • 62943 перегляди

Інфляція прискорилася до 15,1%. Найбільше за місяць подорожчали свинина та фрукти, яйця подешевшали

Ексклюзив
9 травня, 11:52 • 65597 перегляди

Частина земель простоює, а бюджет недоотримує мільйони: нардепка про провал проєкту "Земельний банк"

9 травня, 11:44 • 70284 перегляди

Спецтрибунал для рф: коаліція надала політичне схвалення, що далі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.3м/с
37%
749мм
Популярнi новини

8 тисяч доларів за "свободу": на Півдні викрито чергову схему незаконного виїзду за кордон

10 травня, 02:36 • 12617 перегляди

путін підтримав припинення вогню, але Україна не готова - пєсков про переговори

10 травня, 03:38 • 16635 перегляди

росія прибрала з Чорного моря свої ракетоносії - ВМС ЗСУ

10 травня, 04:21 • 4144 перегляди

Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

06:30 • 12089 перегляди

Спецслужбовця СБУ Лойфа звільнили з посади після розслідування журналістів

06:33 • 6624 перегляди
Публікації

Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

06:30 • 12151 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

9 травня, 11:02 • 125741 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

9 травня, 10:28 • 139376 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені
Ексклюзив

9 травня, 07:57 • 122795 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 184338 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Андрій Єрмак

Еммануель Макрон

Марко Рубіо

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

11:35 • 500 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 55574 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

9 травня, 15:40 • 40948 перегляди

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 і Quake увійшли до Зали слави відеоігор

9 травня, 15:21 • 48123 перегляди

A$AP Rocky натякнув на ім'я третьої дитини від Ріанни

9 травня, 14:23 • 56830 перегляди
Актуальне

Telegram

Facebook

Самохідна гаубиця CAESAR

Financial Times

Grand Theft Auto

G7 закликає Індію та Пакистан до негайної деескалації конфлікту

Київ • УНН

 • 732 перегляди

Міністри G7 виступили із заявою про стриманість Індії та Пакистану. Ескалація загрожує стабільності регіону, необхідний прямий діалог для мирного вирішення.

G7 закликає Індію та Пакистан до негайної деескалації конфлікту

Міністри закордонних справ G7 виступили зі спільною заявою, закликаючи до "негайної деескалації" між Індією та Пакистаном, передає УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі та його колеги в Канаді, Франції, Німеччині, Італії, Японії та США закликали до "максимальної стриманості з боку обох" країн і попередили, що "подальша військова ескалація становить серйозну загрозу регіональній стабільності".

"Ми закликаємо до негайної деескалації та закликаємо обидві країни вступити в прямий діалог для досягнення мирного результату", — йдеться в заяві.

Вони також заявили, що G7 "продовжить уважно стежити за подіями".

Зусилля з деескалації тривають: міністр закордонних справ Саудівської Аравії проводить переговори з Індією10.05.2025, 13:08 • 1268 переглядiв

Контекст

Тижневе протистояння між Індією та Пакистаном ще більше загострилося в суботу, коли Ісламабад розпочав військову операцію у відповідь на те, що він назвав індійськими ударами по його військових базах вночі.

Сусіди, що володіють ядерною зброєю, зараз опинилися в наймасштабнішому військовому конфлікті за останні десятиліття, навіть незважаючи на заклики міжнародної спільноти до спокою і стриманості.

Доповнення

Держсекретар США Марко Рубіо в п'ятницю поговорив з головнокомандувачем пакистанської армії Асімом Муніром і запропонував посередництво США.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Девід Ламмі
Марко Рубіо
Індія
Саудівська Аравія
Сполучені Штати
Пакистан
Brent
$63.84
Bitcoin
$103,421.20
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,333.90
Ethereum
$2,384.42