Зусилля з деескалації тривають: міністр закордонних справ Саудівської Аравії проводить переговори з Індією
Київ • УНН
МЗС Саудівської Аравії провів переговори з Індією, щоб покласти край військовій конфронтації з Пакистаном. Раніше Пакистан заявив про готовність до деескалації, якщо Індія погодиться на це.
Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії заявило, що провело переговори з Індією, оскільки зусилля з деескалації конфлікту тривають, передає УНН з посиланням на Sky News.
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Міністр закордонних справ країни поговорив зі своїм індійським колегою, щоб спробувати покласти край військовій конфронтації з Пакистаном.
Раніше міністр закордонних справ Пакистану сказав: "Ми розглянемо можливість зупинитися тут", якщо Індія погодиться на деескалацію.
Це сталося через кілька годин після того, як держсекретар США Марко Рубіо сказав, що в п'ятницю він говорив з головнокомандувачем армії Пакистану Асімом Муніром, щоб запропонувати допомогу "на початку конструктивних переговорів, щоб уникнути майбутніх конфліктів".
Рубіо регулярно спілкувався з прем'єр-міністром Пакистану та міністром закордонних справ Індії з кінця квітня.
Індія закриває аеропорти на тлі загострення з Пакистаном10.05.2025, 12:12 • 1222 перегляди