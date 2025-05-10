Індія закриває аеропорти на тлі загострення з Пакистаном

Індія закрила більше аеропортів у своїх північних і західних регіонах після загострення напруженості з Пакистаном. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

Міністерство цивільної авіації Індії у своїй заяві повідомило, що виконання цивільних рейсів буде призупинено в 32 аеропортах до 15 травня. Раніше воно оголосило про призупинення польотів із двох десятків аеропортів.

Останні закриті аеропорти в основному розташовані в північних штатах Пенджаб, Джамму і Кашмір, а також у західному штаті Гуджарат, що межує з Пакистаном.

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Контекст

Тижневе протистояння між Індією і Пакистаном ще більше загострилося в суботу, коли Ісламабад почав військову операцію у відповідь на те, що він назвав індійськими ударами по його військових базах вночі.

Сусіди, що володіють ядерною зброєю, зараз опинилися в наймасштабнішому військовому конфлікті за останні десятиліття, навіть незважаючи на заклики міжнародного співтовариства до спокою і стриманості.

Доповнення

Держсекретар США Марко Рубіо в п'ятницю поговорив з головнокомандувачем пакистанської армії Асімом Муніром і запропонував посередництво США.

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