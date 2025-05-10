ЗМІ: 13 мирних жителів загинули в контрольованому Пакистаном Кашмірі за останні 12 годин
Київ • УНН
За останні 12 годин у контрольованому Пакистаном Кашмірі загинули 13 мирних жителів, понад 50 поранені. Напруженість між Індією та Пакистаном продовжує зростати, незважаючи на заклики до деескалації.
13 мирних жителів загинули в контрольованому Пакистаном Кашмірі за останні 12 годин, передає УНН з посиланням на Sky News.
... за останні 12 годин загинули 13 мирних жителів і понад 50 отримали поранення
Sky News зазначає, що це показник того, що, незважаючи на постійні заклики до деескалації, напруженість між Індією та Пакистаном продовжує зростати.
Раніше цього ранку ми повідомляли вам про вибухи, які було чути в контрольованому Індією Кашмірі.
Якщо Індія зупиниться, "то й ми теж" - глава МЗС Пакистану10.05.2025, 10:57 • 1114 переглядiв
Контекст
Тижневе протистояння між Індією та Пакистаном ще більше загострилося в суботу, коли Ісламабад розпочав військову операцію у відповідь на те, що він назвав індійськими ударами по його військових базах вночі.
Сусіди, що володіють ядерною зброєю, зараз опинилися в наймасштабнішому військовому конфлікті за останні десятиліття, навіть незважаючи на заклики міжнародної спільноти до спокою і стриманості.
Доповнення
Держсекретар США Марко Рубіо в п'ятницю поговорив з головнокомандувачем пакистанської армії Асімом Муніром і запропонував посередництво США.