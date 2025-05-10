СМИ: 13 мирных жителей погибли в контролируемом Пакистаном Кашмире за последние 12 часов

13 мирных жителей погибли в контролируемом Пакистаном Кашмире за последние 12 часов, передает УНН со ссылкой на Sky News.

... за последние 12 часов погибли 13 мирных жителей и более 50 получили ранения - сообщает издание со ссылкой на информации из контролируемого Пакистаном Кашмира.

Sky News отмечает, что это показатель того, что, несмотря на постоянные призывы к деэскалации, напряженность между Индией и Пакистаном продолжает расти.

Ранее этим утром мы сообщали вам о взрывах, которые были слышны в контролируемом Индией Кашмире.

Если Индия остановится, "то и мы тоже" - глава МИД Пакистана

Контекст

Недельное противостояние между Индией и Пакистаном еще больше обострилось в субботу, когда Исламабад начал военную операцию в ответ на то, что он назвал индийскими ударами по его военным базам ночью.

Соседи, обладающие ядерным оружием, сейчас оказались в самом масштабном военном конфликте за последние десятилетия, даже несмотря на призывы международного сообщества к спокойствию и сдержанности.

Дополнение

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу поговорил с главнокомандующим пакистанской армии Асимом Муниром и предложил посредничество США.