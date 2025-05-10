Индия закрывает аэропорты на фоне обострения с Пакистаном
Киев • УНН
Индия приостановила полеты в 32 аэропортах из-за эскалации с Пакистаном. Ограничения коснулись штатов Пенджаб, Джамму и Кашмир, а также Гуджарат.
Индия закрыла больше аэропортов в своих северных и западных регионах после обострения напряженности с Пакистаном. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Министерство гражданской авиации Индии в своем заявлении сообщило, что выполнение гражданских рейсов будет приостановлено в 32 аэропортах до 15 мая. Ранее оно объявило о приостановке полетов из двух десятков аэропортов.
Последние закрытые аэропорты в основном расположены в северных штатах Пенджаб, Джамму и Кашмир, а также в западном штате Гуджарат, граничащем с Пакистаном.
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Контекст
Недельное противостояние между Индией и Пакистаном еще больше обострилось в субботу, когда Исламабад начал военную операцию в ответ на то, что он назвал индийскими ударами по его военным базам ночью.
Соседи, обладающие ядерным оружием, сейчас оказались в самом масштабном военном конфликте за последние десятилетия, даже несмотря на призывы международного сообщества к спокойствию и сдержанности.
Дополнение
Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу поговорил с главнокомандующим пакистанской армии Асимом Муниром и предложил посредничество США.
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