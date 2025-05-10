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Индия закрывает аэропорты на фоне обострения с Пакистаном

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Индия приостановила полеты в 32 аэропортах из-за эскалации с Пакистаном. Ограничения коснулись штатов Пенджаб, Джамму и Кашмир, а также Гуджарат.

Индия закрывает аэропорты на фоне обострения с Пакистаном

Индия закрыла больше аэропортов в своих северных и западных регионах после обострения напряженности с Пакистаном. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Министерство гражданской авиации Индии в своем заявлении сообщило, что выполнение гражданских рейсов будет приостановлено в 32 аэропортах до 15 мая. Ранее оно объявило о приостановке полетов из двух десятков аэропортов.

Последние закрытые аэропорты в основном расположены в северных штатах Пенджаб, Джамму и Кашмир, а также в западном штате Гуджарат, граничащем с Пакистаном.

СМИ: 13 мирных жителей погибли в контролируемом Пакистаном Кашмире за последние 12 часов10.05.2025, 11:37 • 982 просмотра

Контекст

Недельное противостояние между Индией и Пакистаном еще больше обострилось в субботу, когда Исламабад начал военную операцию в ответ на то, что он назвал индийскими ударами по его военным базам ночью.

Соседи, обладающие ядерным оружием, сейчас оказались в самом масштабном военном конфликте за последние десятилетия, даже несмотря на призывы международного сообщества к спокойствию и сдержанности.

Дополнение

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу поговорил с главнокомандующим пакистанской армии Асимом Муниром и предложил посредничество США.

Если Индия остановится, "то и мы тоже" - глава МИД Пакистана10.05.2025, 10:57 • 1498 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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