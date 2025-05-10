Усилия по деэскалации продолжаются: министр иностранных дел Саудовской Аравии проводит переговоры с Индией

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что провело переговоры с Индией, поскольку усилия по деэскалации конфликта продолжаются, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Министр иностранных дел страны поговорил со своим индийским коллегой, чтобы попытаться положить конец военной конфронтации с Пакистаном.

Ранее м министр иностранных дел Пакистана сказал: "Мы рассмотрим возможность остановиться здесь", если Индия согласится на деэскалацию.

Это произошло через несколько часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио сказал, что в пятницу он говорил с главнокомандующим армией Пакистана Асимом Муниром, чтобы предложить помощь "в начале конструктивных переговоров, чтобы избежать будущих конфликтов".

Рубио регулярно общался с премьер-министром Пакистана и министром иностранных дел Индии с конца апреля.

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