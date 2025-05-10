G7 призывает Индию и Пакистан к немедленной деэскалации конфликта

Министры иностранных дел G7 выступили с совместным заявлением, призывая к "немедленной деэскалации" между Индией и Пакистаном, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми и его коллеги в Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии и США призвали к "максимальной сдержанности со стороны обеих" стран и предупредили, что "дальнейшая военная эскалация представляет серьезную угрозу региональной стабильности".

"Мы призываем к немедленной деэскалации и призываем обе страны вступить в прямой диалог для достижения мирного результата", — говорится в заявлении.

Они также заявили, что G7 "продолжит внимательно следить за событиями".

Усилия по деэскалации продолжаются: министр иностранных дел Саудовской Аравии проводит переговоры с Индией

Контекст

Недельное противостояние между Индией и Пакистаном еще больше обострилось в субботу, когда Исламабад начал военную операцию в ответ на то, что он назвал индийскими ударами по его военным базам ночью.

Соседи, обладающие ядерным оружием, сейчас оказались в самом масштабном военном конфликте за последние десятилетия, даже несмотря на призывы международного сообщества к спокойствию и сдержанности.

Дополнение

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу поговорил с главнокомандующим пакистанской армии Асимом Муниром и предложил посредничество США.