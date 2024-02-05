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G7 розглядає варіант використання російських активів як застави для залучення коштів для України - Bloomberg

G7 розглядає варіант використання російських активів як застави для залучення коштів для України - Bloomberg

Київ • УНН

 • 28623 перегляди

G7 та ЄС обговорюють план використання понад 250 мільярдів доларів заморожених активів російського центрального банку як заставу для фінансування післявоєнного відновлення України.

"Група семи" та Європейський Союз обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 мільярдів доларів як заставу для фінансування відновлення України, з посиланням на людей, знайомих із ситуацією, повідомило Bloomberg 4 лютого, пише УНН.

Деталі

Згідно з цією пропозицією, "союзники України могли б продати борг, щоб зробити свій внесок у відновлення охопленої війною країни, використовуючи заморожені активи як заставу". Прихильники цього рішення, як вказано, вважають, що будь-яке врегулювання конфлікту відповідно до міжнародного права призведе до того, що росія буде зобов'язана сплатити шкоду, яку вона завдала своєму сусідові. У разі відмови росії можуть бути висунуті претензії щодо заморожених активів, кажуть люди.

"Обговорення зараз відбуваються на технічному рівні, тобто політичне рішення ще не ухвалене, розповіли люди, які говорили на умовах анонімності. Один із співрозмовників сказав, що деякі країни хочуть рухатися швидше за інших", - ідеться у матеріалі.

G7 пообіцяла змусити росію заплатити за відновлення України та заморозити активи, які перебувають під санкціями, доти, доки вона цього не зробить. Декілька країн "Групи семи", включаючи Францію та Німеччину, досі чинили опір варіанту повної конфіскації заморожених активів через юридичні проблеми та потенційні наслідки для стабільності євро.

За словами одного з джерел, цей план може дозволити створити спеціальну структуру, яка випускатиме облігації з нульовим купоном, забезпечені заставою з можливістю відкликання. За словами джерела, буде встановлена ієрархія застави, яка використовуватиме активи, якими володіє Euroclear, а також банки.

Тим часом можливість використовувати активи як заставу, про яку вперше повідомила Financial Times, розглядається як альтернатива цьому шляху, кажуть люди. росія пообіцяла юридично заперечити будь-яку спробу конфіскувати активи.

Будь-який крок буде доповнювати план ЄС застосувати податок на непередбачені доходи від прибутку, отриманого від заморожених активів центрального банку. Раніше Bloomberg повідомляв, що цей план, хоч і повільно, але просувається.

Доповнення

Переважна більшість активів, що потрапили під санкції, переважна більшість знаходиться в бельгійській установі Euroclear, де в 2023 році вони принесли 4,4 мільярда євро, згідно з фінансовими результатами, опублікованими минулого тижня. Декілька російських фірм оскаржили санкції, і триває низка судових розглядів, майже виключно в російських судах.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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