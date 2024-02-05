G7 рассматривает вариант использования российских активов в качестве залога для привлечения средств для Украины - Bloomberg

"Группа семи" и Европейский Союз обсуждают план использования замороженных активов российского центрального банка на сумму более 250 миллиардов долларов в качестве залога для финансирования восстановления Украины, со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, сообщило Bloomberg 4 февраля, пишет УНН.

Детали

Согласно этому предложению, "союзники Украины могли бы продать долг, чтобы внести свой вклад в восстановление раздираемой войной страны, используя замороженные активы в качестве залога". Сторонники этого решения, как указано, считают, что любое урегулирование конфликта в соответствии с международным правом приведет к тому, что россия будет обязана оплатить ущерб, который она нанесла своему соседу. В случае отказа россии могут быть выдвинуты претензии в отношении замороженных активов, говорят люди.

"Обсуждения сейчас проходят на техническом уровне, то есть политическое решение еще не принято, рассказали люди, которые говорили на условиях анонимности. Один из собеседников сказал, что некоторые страны хотят двигаться быстрее других", - говорится в материале.

G7 пообещала заставить россию заплатить за восстановление Украины и заморозить активы, находящиеся под санкциями, до тех пор, пока она этого не сделает. Несколько стран "Группы семи", включая Францию и Германию, до сих пор сопротивлялись варианту полной конфискации замороженных активов из-за юридических проблем и потенциальных последствий для стабильности евро.

По словам одного из источников, этот план может позволить создать специальную структуру, которая будет выпускать облигации с нулевым купоном, обеспеченные залогом с возможностью отзыва. По словам источника, будет установлена иерархия залога, которая будет использовать активы, которыми владеет Euroclear, а также банки.

Между тем возможность использовать активы в качестве залога, о которой впервые сообщила Financial Times, рассматривается как альтернатива этому пути, говорят люди. россия пообещала юридически оспорить любую попытку конфисковать активы.

Любой шаг будет дополнять план ЕС применить налог на непредвиденные доходы от прибыли, полученной от замороженных активов центрального банка. Ранее Bloomberg сообщал, что этот план, хоть и медленно, но продвигается.

Дополнение

Подавляющее большинство активов, попавших под санкции, подавляющее большинство находится в бельгийском учреждении Euroclear, где в 2023 году они принесли 4,4 миллиарда евро, согласно финансовым результатам, опубликованным на прошлой неделе. Несколько российских фирм обжаловали санкции, и продолжается ряд судебных разбирательств, почти исключительно в российских судах.