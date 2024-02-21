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G20 на міністерській зустрічі в Бразилії обговорить війну росії проти України

G20 на міністерській зустрічі в Бразилії обговорить війну росії проти України

Київ • УНН

 • 29939 перегляди

Міністри закордонних справ країн G20 зустрічаються в Ріо-де-Жанейро, щоб обговорити напруженість у світі, включаючи війну росії проти України, і шляхи вдосконалення багатосторонніх організацій напередодні щорічного саміту G20.

Міністри закордонних справ країн "Групи двадцяти" збираються в середу в Ріо-де-Жанейро, щоб обговорити напруженість у світі, глобальні конфлікти, у тому числі війну рф проти України, та шляхи вдосконалення багатосторонніх організацій у межах підготовки до щорічного саміту лідерів G20 під головуванням Бразилії, пише УНН з посиланням на Reuters.

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"Дводенна зустріч, яка пройде в гавані Ріо, розпочнеться в середу з огляду глобальної ситуації та конфліктів у світі, включаючи війни в Україні та в секторі Газа", - ідеться у публікації.

Як зазначається, враховуючи "бойові дії, що продовжуються між росією та Україною, і війну в секторі Газа", дипломати не відчувають оптимізму щодо того, що в G20 будуть легко просуватися пропозиції щодо глобального управління, реформу якого президент Бразилії зробив головним пріоритетом групи цього року, поряд зі стримуванням зміни клімату та скороченням бідності.

"Ми живемо у світі, де немає управління, і поширення конфліктів є безпрецедентним. Існує відсутність управління для вирішення глобальних проблем", - заявив журналістам у вівторок дипломат Маурісіо Ліріо, шерпа Бразилії у G20.

Він сказав, що сьогодні існує консенсус щодо необхідності реформування Організації Об'єднаних Націй, де Бразилія виступає за розширення Ради Безпеки, пропозицію, яка не набрала обертів через опір країн, які мають право вето.

Ліріо визнав, що розбіжності виникають, коли йдеться про те, які зміни слід внести до Організації Об'єднаних Націй.

"Ця зустріч, по суті, стане сесією, присвяченою виробленню аргументів на користь багатосторонніх реформ та діагностиці проблеми", - сказав Reuters європейський дипломат.

Сесія у четвер буде присвячена глобальному управлінню, сказав Ліріо.

Як нововведення Бразилія запропонує провести другу зустріч міністрів закордонних справ G20 у вересні під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку для просування переговорів щодо глобального управління, сказав він, запросивши до участі всі держави-члени ООН.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ росії сергій лавров зустрінуться віч-на-віч за столом вперше з тих пір, як вони коротко поговорили віч-на-віч на торішній зустрічі міністрів закордонних справ у Нью-Делі, вказує видання.

Доповнення

На G20 припадає близько 85% світового ВВП, понад 75% світової торгівлі та близько двох третин світового населення.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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