G20 на министерской встрече в Бразилии обсудит войну россии против Украины
Киев • УНН
Министры иностранных дел стран G20 встречаются в Рио-де-Жанейро, чтобы обсудить напряженность в мире, включая войну России против Украины, и пути совершенствования многосторонних организаций в преддверии ежегодного саммита G20.
Министры иностранных дел стран "Группы двадцати" собираются в среду в Рио-де-Жанейро, чтобы обсудить напряженность в мире, глобальные конфликты, в том числе войну рф против Украины, и пути совершенствования многосторонних организаций в рамках подготовки к ежегодному саммиту лидеров G20 под председательством Бразилии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Двухдневная встреча, которая пройдет в гавани Рио, начнется в среду с обзора глобальной ситуации и конфликтов в мире, включая войны в Украине и в секторе Газа", - говорится в публикации.
Как отмечается, учитывая "боевые действия, продолжающиеся между россией и Украиной, и войну в секторе Газа", дипломаты не испытывают оптимизма относительно того, что в G20 будут легко продвигаться предложения по глобальному управлению, реформу которого президент Бразилии сделал главным приоритетом группы в этом году, наряду со сдерживанием изменения климата и сокращением бедности.
"Мы живем в мире, где нет управления, и распространение конфликтов является беспрецедентным. Существует отсутствие управления для решения глобальных проблем", - заявил журналистам во вторник дипломат Маурисио Лирио, шерпа Бразилии в G20.
Он сказал, что сегодня существует консенсус относительно необходимости реформирования Организации Объединенных Наций, где Бразилия выступает за расширение Совета Безопасности, предложение, которое не набрало оборотов из-за сопротивления стран, имеющих право вето.
Лирио признал, что разногласия возникают, когда речь идет о том, какие изменения следует внести в Организацию Объединенных Наций.
"Эта встреча, по сути, станет сессией, посвященной выработке аргументов в пользу многосторонних реформ и диагностике проблемы", - сказал Reuters европейский дипломат.
Сессия в четверг будет посвящена глобальному управлению, сказал Лирио.
В качестве нововведения Бразилия предложит провести вторую встречу министров иностранных дел G20 в сентябре во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке для продвижения переговоров по глобальному управлению, сказал он, пригласив к участию все государства-члены ООН.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел россии сергей лавров встретятся с глазу на глаз за столом впервые с тех пор, как они коротко поговорили с глазу на глаз на прошлогодней встрече министров иностранных дел в Нью-Дели, указывает издание.
Дополнение
На G20 приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей мирового населения.
G20 на министерской встрече в Бразилии обсудит войну россии против Украины
Министры иностранных дел стран G20 встречаются в Рио-де-Жанейро, чтобы обсудить напряженность в мире, включая войну России против Украины, и пути совершенствования многосторонних организаций в преддверии ежегодного саммита G20.
Прямая помощь в предоставлении средств ПВО для Одесской области, разминирование акватории Черного моря и свободное судоходство: о чем говорил Кипер с Волкером
Председатель Одесской областной государственной администрации встретился с бывшим специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины, чтобы обсудить прямую помощь в предоставлении средств противовоздушной обороны для Одесской области, разминировании Черного моря и обеспечении свободного судоходства.
Орехов на 95% разрушен из-за постоянных российских обстрелов - Федоров
Председатель ОВА сообщил, что 95% зданий в городе Орехов Запорожской области разрушены из-за постоянных обстрелов со стороны российских войск.
Молдова передаст Украине новую партии гуманитарной помощи
Молдова утвердила план предоставления Украине гуманитарной помощи на сумму более 250 000 долларов США в 2024 году, включая электрогенераторы, медикаменты и консервы.
Прокуратура просит для Пашинского арест и залог в почти 300 млн грн
Обвинение просило для бывшего народного депутата Сергея Пашинского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в 299,9 млн грн.
Украинцы стали хуже относиться к Польше и США - опрос
Среди украинцев снизился уровень восприятия Польши и США, как дружественных стран. Опрос показал, что большинство украинцев все еще считают США и Польшу дружественными странами, но положительные оценки снизились для обеих.
"Определили наши следующие шаги. Они будут очень быстро": Зеленский обсудил на селекторе блокаду польской границы
Президент Зеленский провел селекторное совещание с чиновниками, чтобы обсудить блокаду на польской границе, детально проанализировать ситуацию и определить дальнейшие шаги, оборонное снабжение и ситуацию на фронте.
"Стыд и позор": генконсул Польши во Львове извинилась перед Украиной за протесты фермеров на границе
Генеральный консул Польши во Львове осудил действия польских фермеров, которые заблокировали границу с Украиной, и извинился перед Украиной за действия фермеров.
В розыск объявлен бывший руководитель оборонного госпредприятия: он нарушил обязанности при внесении залога
Суд принял решение о переносе срока уплаты залога в размере 1,8 миллиона гривен для бывшего руководителя государственного оборонного предприятия, который скрывается от правосудия и обвиняется в присвоении 2 миллионов гривен государственных средств, предназначенных для поддержки Вооруженных Сил Украины.
Умер борец за независимость Украины Степан Хмара
Бывший советский политзаключенный и борец за независимость Украины Степан Хмара умер в возрасте 86 лет.