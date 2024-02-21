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G20 на министерской встрече в Бразилии обсудит войну россии против Украины

G20 на министерской встрече в Бразилии обсудит войну россии против Украины

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 11:57  •  2323 просмотра

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Министры иностранных дел стран G20 встречаются в Рио-де-Жанейро, чтобы обсудить напряженность в мире, включая войну России против Украины, и пути совершенствования многосторонних организаций в преддверии ежегодного саммита G20.

Министры иностранных дел стран "Группы двадцати" собираются в среду в Рио-де-Жанейро, чтобы обсудить напряженность в мире, глобальные конфликты, в том числе войну рф против Украины, и пути совершенствования многосторонних организаций в рамках подготовки к ежегодному саммиту лидеров G20 под председательством Бразилии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Двухдневная встреча, которая пройдет в гавани Рио, начнется в среду с обзора глобальной ситуации и конфликтов в мире, включая войны в Украине и в секторе Газа", - говорится в публикации.

Как отмечается, учитывая "боевые действия, продолжающиеся между россией и Украиной, и войну в секторе Газа", дипломаты не испытывают оптимизма относительно того, что в G20 будут легко продвигаться предложения по глобальному управлению, реформу которого президент Бразилии сделал главным приоритетом группы в этом году, наряду со сдерживанием изменения климата и сокращением бедности.

"Мы живем в мире, где нет управления, и распространение конфликтов является беспрецедентным. Существует отсутствие управления для решения глобальных проблем", - заявил журналистам во вторник дипломат Маурисио Лирио, шерпа Бразилии в G20.

Он сказал, что сегодня существует консенсус относительно необходимости реформирования Организации Объединенных Наций, где Бразилия выступает за расширение Совета Безопасности, предложение, которое не набрало оборотов из-за сопротивления стран, имеющих право вето.

Лирио признал, что разногласия возникают, когда речь идет о том, какие изменения следует внести в Организацию Объединенных Наций.

"Эта встреча, по сути, станет сессией, посвященной выработке аргументов в пользу многосторонних реформ и диагностике проблемы", - сказал Reuters европейский дипломат.

Сессия в четверг будет посвящена глобальному управлению, сказал Лирио.

В качестве нововведения Бразилия предложит провести вторую встречу министров иностранных дел G20 в сентябре во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке для продвижения переговоров по глобальному управлению, сказал он, пригласив к участию все государства-члены ООН.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел россии сергей лавров встретятся с глазу на глаз за столом впервые с тех пор, как они коротко поговорили с глазу на глаз на прошлогодней встрече министров иностранных дел в Нью-Дели, указывает издание.

Дополнение

На G20 приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей мирового населения.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
reutersReuters
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
nyu-deliНью-Дели
rio-de-zhaneiroРио-де-Жанейро
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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
sektor-hazaСектор Газа
ukrainaУкраина
G20 на міністерській зустрічі в Бразилії обговорить війну росії проти України
G20 to discuss Russia's war against Ukraine at ministerial meeting in Brazil
Новости по теме

G20 на министерской встрече в Бразилии обсудит войну россии против Украины

Министры иностранных дел стран G20 встречаются в Рио-де-Жанейро, чтобы обсудить напряженность в мире, включая войну России против Украины, и пути совершенствования многосторонних организаций в преддверии ежегодного саммита G20.

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