Футбольний матч у Німеччині завершився масовими заворушеннями, постраждали понад 60 поліцейських

Під час матчу другої Бундесліги між "Магдебургом" та дрезденським "Динамо" масові заворушення сталися. За даними МВС землі Саксонія-Анхальт, внаслідок зіткнень було поранено щонайменше 64 поліцейських. Деякі з них отримали тяжкі травми, правоохоронців доправили до лікарень, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

За даними ЗМІ, гра у переповненій Avnet Arena у Магдебурзі завершилася перемогою "Динамо" з рахунком 2:1 та зібрала близько 28 тисяч глядачів.

Основні інциденти сталися у перерві. За версією поліції, фанати "Магдебурга" атакували правоохоронців: ультрас використовували піротехніку, кидали каміння, огорожі, тротуарні плити та навіть кришку люка. Також було зафіксовано спроби прорватися до гостьового сектору, які силовики припинили. Під час матчу піротехніку застосовували вболівальники обох команд.

Міністр внутрішніх справ землі Тамара Цішанг різко засудила насильство, назвавши те, що відбувається "жорстокими нападами" на співробітників поліції, і побажала постраждалим якнайшвидшого одужання. У профспілці поліції наголосили, що такі дії — це злочини, які не мають нічого спільного з футболом та фанатською культурою.

