12:24 • 4722 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
11:02 • 8336 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
10:05 • 9592 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 11879 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 23722 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 42028 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 34141 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 42004 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 39548 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 49620 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
Футбольний матч у Німеччині завершився масовими заворушеннями, постраждали понад 60 поліцейських

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Під час матчу другої Бундесліги між "Магдебургом" та дрезденським "Динамо" постраждали 64 поліцейських. Фанати "Магдебурга" атакували правоохоронців, використовуючи піротехніку та кидаючи різні предмети.

Футбольний матч у Німеччині завершився масовими заворушеннями, постраждали понад 60 поліцейських

Під час матчу другої Бундесліги між "Магдебургом" та дрезденським "Динамо" масові заворушення сталися. За даними МВС землі Саксонія-Анхальт, внаслідок зіткнень було поранено щонайменше 64 поліцейських. Деякі з них отримали тяжкі травми, правоохоронців доправили до лікарень, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

За даними ЗМІ, гра у переповненій Avnet Arena у Магдебурзі завершилася перемогою "Динамо" з рахунком 2:1 та зібрала близько 28 тисяч глядачів.

Основні інциденти сталися у перерві. За версією поліції, фанати "Магдебурга" атакували правоохоронців: ультрас використовували піротехніку, кидали каміння, огорожі, тротуарні плити та навіть кришку люка. Також було зафіксовано спроби прорватися до гостьового сектору, які силовики припинили. Під час матчу піротехніку застосовували вболівальники обох команд.

Міністр внутрішніх справ землі Тамара Цішанг різко засудила насильство, назвавши те, що відбувається "жорстокими нападами" на співробітників поліції, і побажала постраждалим якнайшвидшого одужання. У профспілці поліції наголосили, що такі дії — це злочини, які не мають нічого спільного з футболом та фанатською культурою.

Під час заворушень після матчу ЧС з футболу в Парижі загинув підліток15.12.22, 08:54 • 647809 переглядiв

Антоніна Туманова

СпортКримінал та НПНовини Світу
Сутички
