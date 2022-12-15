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Під час заворушень після матчу ЧС з футболу в Парижі загинув підліток

Під час заворушень після матчу ЧС з футболу в Парижі загинув підліток

Київ • УНН

 • 647798 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Під час заворушень після матчу Чемпіонату світу з футболу між командами Франції та Марокко в Парижі загинув підліток. Він зірвав французький прапор з автівки іншого вболівальника, водій збив хлопця. Про це пише УНН, посилаючись на Le Figaro.

Цитата

"Молодий чоловік був жорстоко збитий цієї середи ввечері в Монпельє водієм після півфінального матчу чемпіонату світу з футболу", - йдеться в офіційній заяві поліції Франції.

Деталі

У соцмережах поширюють кадри інциденту, на яких видно групу людей, які йдуть пішки. Вони оточили білий автомобіль на проспекті, один з вболівальників зірвав французький прапор, що висів з вікна. Авто різко рушило з місця, розвернулося та збило підлітка, перш ніж продовжити рух.

За даними поліції, водій втік, але транспортний засіб "знайшли поблизу місця аварії та помістили під арешт". Правоохоронці додали, що розслідування просувається досить швидко. Жертві інциденту було 14 років.

Communiqué du préfet de l’#Hérault Hugues Moutouh #Montpellier pic.twitter.com/Sc7L0jeNs7

— Préfet de l'Hérault  (@Prefet34) December 14, 2022

Нагадаємо

У ніч із середи на четвер після закінчення футбольного матчу між командами Франції та Марокко в Парижі футбольні фанати влаштували масові заворушення.

Між групами вболівальників розпочалися сутички. До Єлисейських полів стягнуто сотні машин поліції, а до понаднормової роботи залучили близько 10 тисяч поліцейських.

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