У Франції вуличні заворушення після матчу Франція — Марокко

Деталі

Марокко до 1956 була французькою колонією, і у Франції проживає безліч вихідців з цієї країни. Після того, як увечері в середу на чемпіонаті світу в Катарі французи обіграли марокканців, уболівальники французької збірної вийшли на вулиці Парижа, щоб відсвяткувати перемогу, а вболівальники марокканської – щоби висловити свої почуття через поразку.

Між групами вболівальників розпочалися сутички. Власники магазинів у центрі Парижа наперед знали, що незалежно від результату матчу в середу будуть сутички фанатів, і закрили свої бізнеси, а вітрини захистили бронегардинами. До Єлисейських полів стягнуто сотні машин поліції, а до понаднормової роботи залучили близько 10 тис. поліцейських.

Фанати обох збірних палять піротехніку та влаштовують бійки. Повідомлення про заворушення надходять також з околиць Парижа, Ніцци, Ліона і Брюсселя.

Передісторія

Збірна Франції увечері у середу перемогла марокканську команду з рахунком 2:0. Таким чином вона виходить у фінал, де 18 грудня зіграє зі збірною Аргентини. Марокканська збірна 17 грудня битиметься з командою Португалії за третє місце в чемпіонаті світу. Це перший випадок, коли африканська країна досягла таких висот у футболі.