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Во Франции уличные беспорядки после матча Франция - Марокко

Во Франции уличные беспорядки после матча Франция - Марокко

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. В ночь со среды на четверг после окончания футбольного матча между командами Франции и Марокко в Париже футбольные фанаты устроили массовые беспорядки.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Марокко до 1956 г. была французской колонией, и во Франции проживает множество выходцев из этой страны. После того как вечером в среду на чемпионате мира в Катаре французы обыграли марокканцев, болельщики французской сборной вышли на улицы Парижа, чтобы отпраздновать победу, а болельщики марокканской – чтобы выразить свои чувства из-за поражения.

Между группами болельщиков начались стычки. Владельцы магазинов в центре Парижа заранее знали, что вне зависимости от исхода матча в среду будут стычки фанатов, и закрыли свои бизнесы, а витрины защитили бронешторами. К Елисейским полям стянуты сотни машин полиции, а к сверхурочной работе около 10 тыс. полицейских.

Фанаты обеих сборных курят пиротехнику и устраивают потасовки. Сообщения о беспорядках поступают также из окрестностей Парижа, Ниццы, Лиона и Брюсселя.

Предыстория

Сборная Франции вечером в среду победила марокканскую команду со счётом 2:0. Таким образом, она выходит в финал, где 18 декабря сыграет со сборной Аргентины. Марокканская сборная 17 декабря сразится с командой Португалии за третье место в чемпионате мира. Это первый случай, когда африканская страна достигла таких высот в футболе.

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