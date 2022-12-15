Во время беспорядков после матча ЧМ по футболу в Париже погиб подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Во время беспорядков после матча Чемпионата мира по футболу между командами Франции и Марокко в Париже погиб подросток. Он сорвал французский флаг с автомобиля другого болельщика, водитель сбил парня. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Le Figaro.
Цитата
"Молодой мужчина был жестоко сбит в эту среду вечером в Монпелье водителем после полуфинального матча чемпионата мира по футболу", - говорится в официальном заявлении полиции Франции.
Детали
В соцсетях распространяют кадры инцидента, на которых видна группа людей, идущих пешком. Они окружили белый автомобиль на проспекте, один из болельщиков сорвал висевший из окна французский флаг. Авто резко тронулось с места, развернулось и сбило подростка, прежде чем продолжить движение.
По данным полиции, водитель скрылся, но транспортное средство "обнаружили вблизи места аварии и поместили под арест". Правоохранители добавили, что расследование продвигается достаточно быстро. Жертве инцидента было 14 лет.
Communiquédu préfet de l’#HéraultHugues Moutouh#Montpellierpic.twitter.com/Sc7L0jeNs7—Préfet de l'Hérault (@Prefet34) December 14, 2022
Напомним
В ночь со среды на четверг после окончания футбольного матча между командами Франции и Марокко в Париже футбольные фанаты устроили массовые беспорядки.
Между группами болельщиков начались стычки. К Елисейским полям стянуты сотни машин полиции, а к сверхурочной работе привлекли около 10 тысяч полицейских.