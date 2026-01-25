Футбольный матч в Германии завершился массовыми беспорядками, пострадали более 60 полицейских

Во время матча второй Бундеслиги между "Магдебургом" и дрезденским "Динамо" произошли массовые беспорядки. По данным МВД земли Саксония-Анхальт, в результате столкновений были ранены по меньшей мере 64 полицейских. Некоторые из них получили тяжелые травмы, правоохранителей доставили в больницы, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

По данным СМИ, игра в переполненной Avnet Arena в Магдебурге завершилась победой "Динамо" со счетом 2:1 и собрала около 28 тысяч зрителей.

Основные инциденты произошли в перерыве. По версии полиции, фанаты "Магдебурга" атаковали правоохранителей: ультрас использовали пиротехнику, бросали камни, ограждения, тротуарные плиты и даже крышку люка. Также были зафиксированы попытки прорваться в гостевой сектор, которые силовики пресекли. Во время матча пиротехнику применяли болельщики обеих команд.

Министр внутренних дел земли Тамара Цишанг резко осудила насилие, назвав происходящее "жестокими нападениями" на сотрудников полиции, и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления. В профсоюзе полиции подчеркнули, что такие действия — это преступления, которые не имеют ничего общего с футболом и фанатской культурой.

