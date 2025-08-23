Фронт 23 серпня: 134 бойових зіткнення, 40 атак на Покровському напрямку

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 29263 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 30130 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 29945 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 19161 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 42698 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 31558 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 29984 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 25503 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24935 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 14040 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.1м/с
65%
745мм
Популярнi новини
Напрацювання щодо архітектури гарантій безпеки будуть готові найближчими днями - Зеленський23 серпня, 11:35 • 6908 перегляди
У Харкові повідомили про підозру чоловікам, які скоїли напад на матір українського військового23 серпня, 12:23 • 4066 перегляди
Мінсоцполітики про солідарну пенсійну систему: з цих внесків не мають платитися спеціальні пенсії15:16 • 4842 перегляди
В ОП заявили, що напрацювання гарантій безпеки наразі триває по двом трекам 15:44 • 3710 перегляди
Понад 200 тисяч людей потребують евакуації з двох областей України16:26 • 5182 перегляди
Публікації
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 29267 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 24524 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 29950 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 27607 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 42703 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Фрідріх Мерц
Башар аль-Асад
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Донецька область
Польща
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 29986 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 19132 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 20934 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 23558 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 30997 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Долар США
КАБ-500
КАБ-250
Євро

Фронт 23 серпня: 134 бойових зіткнення, 40 атак на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 286 перегляди

З початку доби 23 серпня на фронті відбулося 134 бойових зіткнення. Ворог завдав 45 авіаційних ударів, застосував 1439 дронів-камікадзе.

Фронт 23 серпня: 134 бойових зіткнення, 40 атак на Покровському напрямку

З початку доби 23 серпня на фронті відбулося 134 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що противник завдав 45 авіаційних ударів, скинув 81 КАБ.

Крім того, застосував 1439 дронів-камікадзе, здійснив 3169 обстріли населених пунктів та позицій наших військ

- розповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмових дій окупантів. Також ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши 17 керованих авіабомб, та здійснив 165 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник намагався штурмувати позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та у бік Зеленого, українськими підрозділами відбито п’ять атак, один бій наразі триває.

Дві атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку у районі Загризового та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили вісім атак загарбників у районах населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне та у бік Шандриголового, Дронівки, Серебрянки. П’ять бойових зіткнень тривають.

На Сіверському напрямку противник здійснив вісім наступальних дій у районах Григорівки, Переїзного, Федорівки та у напрямку Сіверська.

путін: росія робить все для припинення війни в Україні23.08.25, 02:58 • 4902 перегляди

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили 11 спроб загарбників просунутися у районі Часового Яру та в напряму Маркового, Ступочок, Предтечиного, Білої Гори. Два боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців в районі Щербинівки та у напрямку Плещіївки, Катеринівки, Полтавки та Попового Яру. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі штурмові дії противника.

На Покровському напрямку ворог здійснив 40 атак. Окупанти намагались йти вперед поблизу населених пунктів Маяк, Никанорівка, Нове Шахове, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове Новоукраїнка та у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Балаган, Молодецьке, Філія. П’ять бойових зіткнень досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 67 окупантів та ще 40 - поранили. Знищено міномет, 16 БпЛА, три пункти управління БпЛА, два автомобілі, один мотоцикл, засіб РЕБ та пошкоджено гармату, одиницю спеціальної техніки, три пункти управління БпЛА та шість укриттів для особового складу противника

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 19 атак окупантів у районах населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Темирівка, Ольгівка та у бік Іванівки, Запорізького, на разі триває вісім бойових зіткнень.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку дві спроби противника просунутись вперед на позиції українських підрозділів зазнали невдачі.

Нагадаємо

За добу 22 серпня російські війська втратили на війні з Україною 840 солдатів, 5 танків та 23 артсистеми.

ISW: кремль побоюється зустрічі путіна із Зеленським через внутрішнє виправдання війни в Україні 23.08.25, 04:51 • 15207 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
КАБ-500
Генеральний штаб Збройних сил України
Дніпро (місто)
Україна
Безпілотний літальний апарат