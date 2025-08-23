$41.220.00
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 29319 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 30192 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 29988 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 19180 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 42728 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 31562 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 29997 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25504 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24935 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 14041 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Фронт 23 августа: 134 боевых столкновения, 40 атак на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 350 просмотра

С начала суток 23 августа на фронте произошло 134 боевых столкновения. Враг нанес 45 авиационных ударов, применил 1439 дронов-камикадзе.

Фронт 23 августа: 134 боевых столкновения, 40 атак на Покровском направлении

С начала суток 23 августа на фронте произошло 134 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что противник нанес 45 авиационных ударов, сбросил 81 КАБ.

Кроме того, применил 1439 дронов-камикадзе, совершил 3169 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- рассказали в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили два штурмовых действия оккупантов. Также враг нанес пять авиационных ударов, применив 17 управляемых авиабомб, и совершил 165 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении противник пытался штурмовать позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Амбарное и в сторону Зеленого, украинскими подразделениями отбито пять атак, один бой сейчас продолжается.

Две атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении в районе Загрызового и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины остановили восемь атак захватчиков в районах населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Колодези, Мирное и в сторону Шандриголового, Дроновки, Серебрянки. Пять боевых столкновений продолжаются.

На Северском направлении противник совершил восемь наступательных действий в районах Григорьевки, Переездного, Федоровки и в направлении Северска.

путин: россия делает все для прекращения войны в Украине23.08.25, 02:58 • 4902 просмотра

На Краматорском направлении наши защитники остановили 11 попыток захватчиков продвинуться в районе Часового Яра и в направлении Маркового, Ступочек, Предтечино, Белой Горы. Два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников в районе Щербиновки и в направлении Плещеевки, Катериновки, Полтавки и Попового Яра. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили все штурмовые действия противника.

На Покровском направлении враг совершил 40 атак. Оккупанты пытались идти вперед вблизи населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Новое Шахово, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Сухой Яр, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Орехово Новоукраинка и в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Балаган, Молодецкое, Филиал. Пять боевых столкновений до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 67 оккупантов и еще 40 - ранили. Уничтожен миномет, 16 БпЛА, три пункта управления БпЛА, два автомобиля, один мотоцикл, средство РЭБ и повреждены пушка, единица специальной техники, три пункта управления БпЛА и шесть укрытий для личного состава противника

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 19 атак оккупантов в районах населенных пунктов Вольное Поле, Малеевка, Воскресенка, Темировка, Ольговка и в сторону Ивановки, Запорожского, сейчас продолжается восемь боевых столкновений.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении две попытки противника продвинуться вперед на позиции украинских подразделений потерпели неудачу.

Напомним

За сутки 22 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 840 солдат, 5 танков и 23 артсистемы.

ISW: кремль опасается встречи путина с Зеленским из-за внутреннего оправдания войны в Украине 23.08.25, 04:51 • 15208 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
КАБ-500
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Днепр
Украина
Беспилотный летательный аппарат