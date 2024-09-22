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Франція сформувала новий уряд

Франція сформувала новий уряд

Київ • УНН

 • 19227 перегляди

Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє оголосив про формування нового уряду. Мета - знайти баланс між правими та центристами і подолати політичний глухий кут після позачергових виборів.

Франція оголосила про формування нового уряду. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За інформацією, його метою є знайти баланс між правими та центристами. Прем’єр-міністр Мішель Барньє сподівається вийти з політичного глухого кута, який виник після позачергових виборів, що призвели до зависання парламенту.

Після двох з половиною місяців політичної невизначеності, викликаної несподіваним рішенням президента Еммануеля Макрона про проведення дострокових виборів, Барньє сформував новий кабінет, сподіваючись на підтримку різних партій у роздробленому парламенті.

Франція завершила підготовку першої групи українських пілотів на літаках Alphajet20.09.24, 15:26 • 20261 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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