Франция сформировала новое правительство

Франция объявила о формировании нового правительства. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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По информации, его целью является найти баланс между правыми и центристами. Премьер-министр Мишель Барнье надеется выйти из политического тупика, который возник после внеочередных выборов, приведших к зависанию парламента.

После двух с половиной месяцев политической неопределенности, вызванной неожиданным решением президента Эммануэля Макрона о проведении досрочных выборов, Барнье сформировал новый кабинет, надеясь на поддержку различных партий в раздробленном парламенте.

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