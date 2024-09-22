Франция сформировала новое правительство
Киев • УНН
Премьер-министр Франции Мишель Барнье объявил о формировании нового правительства. Цель - найти баланс между правыми и центристами и преодолеть политический тупик после внеочередных выборов.
Франция объявила о формировании нового правительства. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
По информации, его целью является найти баланс между правыми и центристами. Премьер-министр Мишель Барнье надеется выйти из политического тупика, который возник после внеочередных выборов, приведших к зависанию парламента.
После двух с половиной месяцев политической неопределенности, вызванной неожиданным решением президента Эммануэля Макрона о проведении досрочных выборов, Барнье сформировал новый кабинет, надеясь на поддержку различных партий в раздробленном парламенте.
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