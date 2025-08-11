Франція потерпає від спеки: температурні рекорди встановлено у понад 20 містах

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Ексклюзив
16:37 • 40828 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
14:46 • 81222 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 136169 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 113350 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 82273 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 128270 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 128121 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 106327 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 73686 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 126430 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2.6м/с
63%
753мм
Популярнi новини
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto11 серпня, 10:29 • 122721 перегляди
Радник Єрмака про переговори Трампа та путіна: не думаю, що на Алясці будуть прийняті геостратегічні рішення11 серпня, 10:29 • 74472 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно11 серпня, 10:52 • 112986 перегляди
Унікальний дрон з ШІ для ураження цілей на 50+ км: Федоров показав, як працює розробка "Трійки"Video11 серпня, 11:33 • 86409 перегляди
Взаємне визнання та без силових операцій: Вірменія та Азербайджан оприлюднили текст мирної угодиPhoto16:15 • 10453 перегляди
Публікації
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
16:37 • 40823 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
14:46 • 81211 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 136157 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно11 серпня, 10:52 • 113279 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto11 серпня, 10:29 • 123004 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Кая Каллас
Ільхам Алієв
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Німеччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto19:18 • 3792 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 136157 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 113523 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 228628 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 374386 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Instagram
Forbes
Financial Times
Пістолет

Франція потерпає від спеки: температурні рекорди встановлено у понад 20 містах

Київ • УНН

 • 644 перегляди

Низка французьких міст, включаючи Бордо та Ангулем, побили абсолютні температурні рекорди, сягнувши 43,1°C. Очікується подальше зростання температури до 40°C у багатьох регіонах.

Франція потерпає від спеки: температурні рекорди встановлено у понад 20 містах

Сьогодні низка південних французьких міст, серед яких Бордо, Бержерак та Ангулем, побили абсолютні температурні рекорди. Подекуди стовпчик термометра сягав 43,1°C. Це лише початок масштабної хвилі спеки, температура у вівторок, 12 серпня, сягатиме +40°C у багатьох регіонах, пише УНН із посиланням на LeParisien.

Деталі

У понеділок, 11 серпня, у кількох містах Франції зафіксували безпрецедентно високі температури. У Бордо, столиці департаменту Жиронда, служба Météo-France зафіксувала рекордні 41,6°C, які перевищили попередній максимум у 41,2°C, встановлений у липні 2019 року. У Бержераку (департамент Дордонь) та Ангулемі (Шаранта) температура сягнула 42,1°C, а у Каптьє (Жиронда) – рекордних 43,1°C. У Сент-Емільйоні (Жиронда) та Сен-Жироні (Ар'єж) також були побиті максимальні температурні рекорди, зафіксовані на рівні 41,5°C і 39,8°C відповідно.

Південна Європа задихається від спеки й бореться з пожежами, під загрозою об’єкти ЮНЕСКО11.08.25, 16:48 • 2578 переглядiв

Доповнення

Загалом цього дня, як зазначає видання, у Франції було встановлено близько двадцяти абсолютних теплових рекордів, що свідчить про виняткову інтенсивність цієї хвилі спеки.

На вівторок 16 департаментів країни перебувають у "стані червоного рівня небезпечності" через надзвичайно високу температуру, а значна частина Франції – у помаранчевій зоні ризику. Очікується, що найближчим часом спека охопить три чверті території країни й температури у вівторок сягатимуть від 36 до 38°C у регіонах Іль-де-Франс, Гран-Ест та Бургундія-Франш-Конте.

Найгарячіше буде у долині Рони та центрально-східній частині Франції, зокрема в районі Ліона, де стовпчик термометра підніметься до 40°C або навіть вище. На південному заході країни спекотно буде і далі, із можливістю нових температурних рекордів.

Ця хвиля спеки вже зараз вважається однією з найінтенсивніших за останні десятиліття і несе ризики для здоров’я населення та навколишнього середовища. Влада закликає громадян дотримуватися рекомендацій щодо захисту від перегріву.

Липень став третім найспекотнішим: експерт попередив, що рекорди спеки зупинилися, але не зміна клімату07.08.25, 10:29 • 2559 переглядiв

Альона Уткіна

Новини СвітуПогода та довкілля
Франція