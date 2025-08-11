Франція потерпає від спеки: температурні рекорди встановлено у понад 20 містах
Київ • УНН
Низка французьких міст, включаючи Бордо та Ангулем, побили абсолютні температурні рекорди, сягнувши 43,1°C. Очікується подальше зростання температури до 40°C у багатьох регіонах.
Сьогодні низка південних французьких міст, серед яких Бордо, Бержерак та Ангулем, побили абсолютні температурні рекорди. Подекуди стовпчик термометра сягав 43,1°C. Це лише початок масштабної хвилі спеки, температура у вівторок, 12 серпня, сягатиме +40°C у багатьох регіонах, пише УНН із посиланням на LeParisien.
Деталі
У понеділок, 11 серпня, у кількох містах Франції зафіксували безпрецедентно високі температури. У Бордо, столиці департаменту Жиронда, служба Météo-France зафіксувала рекордні 41,6°C, які перевищили попередній максимум у 41,2°C, встановлений у липні 2019 року. У Бержераку (департамент Дордонь) та Ангулемі (Шаранта) температура сягнула 42,1°C, а у Каптьє (Жиронда) – рекордних 43,1°C. У Сент-Емільйоні (Жиронда) та Сен-Жироні (Ар'єж) також були побиті максимальні температурні рекорди, зафіксовані на рівні 41,5°C і 39,8°C відповідно.
Південна Європа задихається від спеки й бореться з пожежами, під загрозою об’єкти ЮНЕСКО11.08.25, 16:48 • 2578 переглядiв
Доповнення
Загалом цього дня, як зазначає видання, у Франції було встановлено близько двадцяти абсолютних теплових рекордів, що свідчить про виняткову інтенсивність цієї хвилі спеки.
На вівторок 16 департаментів країни перебувають у "стані червоного рівня небезпечності" через надзвичайно високу температуру, а значна частина Франції – у помаранчевій зоні ризику. Очікується, що найближчим часом спека охопить три чверті території країни й температури у вівторок сягатимуть від 36 до 38°C у регіонах Іль-де-Франс, Гран-Ест та Бургундія-Франш-Конте.
Найгарячіше буде у долині Рони та центрально-східній частині Франції, зокрема в районі Ліона, де стовпчик термометра підніметься до 40°C або навіть вище. На південному заході країни спекотно буде і далі, із можливістю нових температурних рекордів.
Ця хвиля спеки вже зараз вважається однією з найінтенсивніших за останні десятиліття і несе ризики для здоров’я населення та навколишнього середовища. Влада закликає громадян дотримуватися рекомендацій щодо захисту від перегріву.
Липень став третім найспекотнішим: експерт попередив, що рекорди спеки зупинилися, але не зміна клімату07.08.25, 10:29 • 2559 переглядiв