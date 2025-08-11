Франция страдает от жары: температурные рекорды установлены более чем в 20 городах

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
16:37 • 40802 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
14:46 • 81176 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 136117 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 113327 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 82252 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 128260 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 128114 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 106326 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 73686 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 126430 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2.6м/с
63%
753мм
Популярные новости
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 122721 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения11 августа, 10:29 • 74472 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 112986 просмотра
Уникальный дрон с ИИ для поражения целей на 50+ км: Федоров показал, как работает разработка "Тройки"Video11 августа, 11:33 • 86409 просмотра
Взаимное признание и без силовых операций: Армения и Азербайджан обнародовали текст мирного соглашенияPhoto16:15 • 10453 просмотра
публикации
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
16:37 • 40800 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
14:46 • 81174 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 136115 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 113239 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 122968 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Кайя Каллас
Ильхам Алиев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto19:18 • 3772 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 136093 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 113515 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 228621 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 374379 просмотра
Актуальное
Хранитель
Instagram
Forbes
Financial Times
Пистолет

Франция страдает от жары: температурные рекорды установлены более чем в 20 городах

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Ряд французских городов, включая Бордо и Ангулем, побили абсолютные температурные рекорды, достигнув 43,1°C. Ожидается дальнейший рост температуры до 40°C во многих регионах.

Франция страдает от жары: температурные рекорды установлены более чем в 20 городах

Сегодня ряд южных французских городов, среди которых Бордо, Бержерак и Ангулем, побили абсолютные температурные рекорды. Кое-где столбик термометра достигал 43,1°C. Это только начало масштабной волны жары, температура во вторник, 12 августа, будет достигать +40°C во многих регионах, пишет УНН со ссылкой на LeParisien.

Детали

В понедельник, 11 августа, в нескольких городах Франции зафиксировали беспрецедентно высокие температуры. В Бордо, столице департамента Жиронда, служба Météo-France зафиксировала рекордные 41,6°C, превысившие предыдущий максимум в 41,2°C, установленный в июле 2019 года. В Бержераке (департамент Дордонь) и Ангулеме (Шаранта) температура достигла 42,1°C, а в Каптье (Жиронда) – рекордных 43,1°C. В Сент-Эмильоне (Жиронда) и Сен-Жироне (Арьеж) также были побиты максимальные температурные рекорды, зафиксированные на уровне 41,5°C и 39,8°C соответственно.

Южная Европа задыхается от жары и борется с пожарами, под угрозой объекты ЮНЕСКО11.08.25, 16:48 • 2578 просмотров

Дополнение

В целом в этот день, как отмечает издание, во Франции было установлено около двадцати абсолютных тепловых рекордов, что свидетельствует об исключительной интенсивности этой волны жары.

На вторник 16 департаментов страны находятся в "состоянии красного уровня опасности" из-за чрезвычайно высокой температуры, а значительная часть Франции – в оранжевой зоне риска. Ожидается, что в ближайшее время жара охватит три четверти территории страны и температуры во вторник будут достигать от 36 до 38°C в регионах Иль-де-Франс, Гран-Эст и Бургундия-Франш-Конте.

Жарче всего будет в долине Роны и центрально-восточной части Франции, в частности в районе Лиона, где столбик термометра поднимется до 40°C или даже выше. На юго-западе страны жарко будет и дальше, с возможностью новых температурных рекордов.

Эта волна жары уже сейчас считается одной из самых интенсивных за последние десятилетия и несет риски для здоровья населения и окружающей среды. Власти призывают граждан соблюдать рекомендации по защите от перегрева.

Июль стал третьим самым жарким: эксперт предупредил, что рекорды жары остановились, но не изменение климата07.08.25, 10:29 • 2559 просмотров

Алена Уткина

Новости МираПогода и окружающая среда
Франция