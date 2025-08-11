Франция страдает от жары: температурные рекорды установлены более чем в 20 городах
Киев • УНН
Ряд французских городов, включая Бордо и Ангулем, побили абсолютные температурные рекорды, достигнув 43,1°C. Ожидается дальнейший рост температуры до 40°C во многих регионах.
Сегодня ряд южных французских городов, среди которых Бордо, Бержерак и Ангулем, побили абсолютные температурные рекорды. Кое-где столбик термометра достигал 43,1°C. Это только начало масштабной волны жары, температура во вторник, 12 августа, будет достигать +40°C во многих регионах, пишет УНН со ссылкой на LeParisien.
Детали
В понедельник, 11 августа, в нескольких городах Франции зафиксировали беспрецедентно высокие температуры. В Бордо, столице департамента Жиронда, служба Météo-France зафиксировала рекордные 41,6°C, превысившие предыдущий максимум в 41,2°C, установленный в июле 2019 года. В Бержераке (департамент Дордонь) и Ангулеме (Шаранта) температура достигла 42,1°C, а в Каптье (Жиронда) – рекордных 43,1°C. В Сент-Эмильоне (Жиронда) и Сен-Жироне (Арьеж) также были побиты максимальные температурные рекорды, зафиксированные на уровне 41,5°C и 39,8°C соответственно.
Южная Европа задыхается от жары и борется с пожарами, под угрозой объекты ЮНЕСКО11.08.25, 16:48 • 2578 просмотров
Дополнение
В целом в этот день, как отмечает издание, во Франции было установлено около двадцати абсолютных тепловых рекордов, что свидетельствует об исключительной интенсивности этой волны жары.
На вторник 16 департаментов страны находятся в "состоянии красного уровня опасности" из-за чрезвычайно высокой температуры, а значительная часть Франции – в оранжевой зоне риска. Ожидается, что в ближайшее время жара охватит три четверти территории страны и температуры во вторник будут достигать от 36 до 38°C в регионах Иль-де-Франс, Гран-Эст и Бургундия-Франш-Конте.
Жарче всего будет в долине Роны и центрально-восточной части Франции, в частности в районе Лиона, где столбик термометра поднимется до 40°C или даже выше. На юго-западе страны жарко будет и дальше, с возможностью новых температурных рекордов.
Эта волна жары уже сейчас считается одной из самых интенсивных за последние десятилетия и несет риски для здоровья населения и окружающей среды. Власти призывают граждан соблюдать рекомендации по защите от перегрева.
Июль стал третьим самым жарким: эксперт предупредил, что рекорды жары остановились, но не изменение климата07.08.25, 10:29 • 2559 просмотров