Франція і Канада віддані досягненню тривалого миру в Україні та забезпеченню надійних гарантій - Макрон

І Франція, і Канада віддані досягненню "довгого і тривалого миру" в Україні та забезпеченню "надійних гарантій", які "забезпечать безпеку всієї Європи, Франції та Канади", заявив президент Франції Еммануель Макрон, виступаючи разом з новим прем’єр-міністром Канади Марком Карні в Парижі, пише УНН з посиланням на Sky News.

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"Усі сили миру братимуть участь у цих зусиллях спільно, - вказав Макрон. - Саме в цьому дусі ми продовжуватимемо підтримувати Україну та продовжуватимемо вимагати від росії певних чітких зобов’язань".

Карні додав, що Макрон "завжди був людиною дії".

"Канада завжди буде поруч, щоб гарантувати безпеку Європи", - додав він.

Новий прем'єр Канади у першому турі за кордон зустрівся з Макроном: підтвердили підтримку України, Париж хоче від рф "чітких зобов'язань"