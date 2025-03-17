Новий прем'єр Канади у першому турі за кордон зустрівся з Макроном: підтвердили підтримку України, Париж хоче від рф "чітких зобов'язань"

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі в межах першого закордонного туру на посаді з першою зупинкою у Франції, де лідери двох країн підтвердили підтримку України та важливість зміцнення трансатлантичних зв'язків, пише УНН з посиланням на France Info.

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Війна в Україні, очевидно, на порядку денному цієї зустрічі. Еммануель Макрон нагадав про їхню "спільну прихильність" українцям. Франція та Канада є "силами миру" і вимагають від росії "чітких зобов’язань", наполягає Макрон.

Обидва лідери, як вказано, постійно наполягають на "надійності союзників". "Ми демонструємо нашу непохитну підтримку Україні", - сказав Марк Карні, вказуючи також на Еммануеля Макрона. "Важливіше зміцнювати наші зв'язки з такими надійними союзниками, як Франція, - повторив він. - Ми повинні зміцнювати співпрацю між нашими двома країнами, щоб забезпечити нашу безпеку, наших союзників і всього світу". Заяви, опосередковано адресовані Дональду Трампу, зауважує видання.

Карні також планує поїздку до Великої Британії.