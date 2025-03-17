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Новый премьер Канады в первом туре за границу встретился с Макроном: подтвердили поддержку Украины, Париж хочет от рф "четких обязательств"

Киев • УНН

 • 47955 просмотра

Премьер-министр Канады Марк Карни провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Лидеры стран подтвердили поддержку Украины и важность укрепления трансатлантических связей.

Новый премьер Канады в первом туре за границу встретился с Макроном: подтвердили поддержку Украины, Париж хочет от рф "четких обязательств"

Премьер-министр Канады Марк Карни встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в рамках первого зарубежного тура в должности с первой остановкой во Франции, где лидеры двух стран подтвердили поддержку Украины и важность укрепления трансатлантических связей, пишет УНН со ссылкой на France Info.

Детали

Война в Украине, очевидно, на повестке дня этой встречи. Эммануэль Макрон напомнил об их "общей приверженности" украинцам. Франция и Канада являются "силами мира" и требуют от россии "четких обязательств", настаивает Макрон.

Оба лидера, как указано, постоянно настаивают на "надежности союзников". "Мы демонстрируем нашу непоколебимую поддержку Украине", - сказал Марк Карни, указывая также на Эммануэля Макрона. "Важнее укреплять наши связи с такими надежными союзниками, как Франция, - повторил он. - Мы должны укреплять сотрудничество между нашими двумя странами, чтобы обеспечить нашу безопасность, наших союзников и всего мира". Заявления, косвенно адресованные Дональду Трампу, отмечает издание.

Карни также планирует поездку в Великобританию.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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