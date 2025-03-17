Франция и Канада привержены достижению прочного мира в Украине и обеспечению надежных гарантий - Макрон
Киев • УНН
Эммануэль Макрон заявил о приверженности Франции и Канады достижению мира в Украине. Обе страны потребуют от россии четких обязательств.
И Франция, и Канада привержены достижению "долгого и прочного мира" в Украине и обеспечению "надежных гарантий", которые "обеспечат безопасность всей Европы, Франции и Канады", заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая вместе с новым премьер-министром Канады Марком Карни в Париже, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
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"Все силы мира будут участвовать в этих усилиях совместно, - указал Макрон. - Именно в этом духе мы будем продолжать поддерживать Украину и будем продолжать требовать от россии определенных четких обязательств".
Карни добавил, что Макрон "всегда был человеком действия".
"Канада всегда будет рядом, чтобы гарантировать безопасность Европы", - добавил он.
Новый премьер Канады в первом туре за границу встретился с Макроном: подтвердили поддержку Украины, Париж хочет от рф "четких обязательств"17.03.25, 13:43 • 47955 просмотров