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Франция и Канада привержены достижению прочного мира в Украине и обеспечению надежных гарантий - Макрон

Киев • УНН

 • 68648 просмотра

Эммануэль Макрон заявил о приверженности Франции и Канады достижению мира в Украине. Обе страны потребуют от россии четких обязательств.

Франция и Канада привержены достижению прочного мира в Украине и обеспечению надежных гарантий - Макрон

И Франция, и Канада привержены достижению "долгого и прочного мира" в Украине и обеспечению "надежных гарантий", которые "обеспечат безопасность всей Европы, Франции и Канады", заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая вместе с новым премьер-министром Канады Марком Карни в Париже, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

"Все силы мира будут участвовать в этих усилиях совместно, - указал Макрон. - Именно в этом духе мы будем продолжать поддерживать Украину и будем продолжать требовать от россии определенных четких обязательств".

Карни добавил, что Макрон "всегда был человеком действия".

"Канада всегда будет рядом, чтобы гарантировать безопасность Европы", - добавил он.

Новый премьер Канады в первом туре за границу встретился с Макроном: подтвердили поддержку Украины, Париж хочет от рф "четких обязательств"17.03.25, 13:43 • 47955 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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