Forza Horizon 6 перенесе гравців у Японію: вийшов офіційний тизер-трейлер наступної частини популярної гри

Playground Games анонсували Forza Horizon 6 - наступну частину популярної гоночної франшизи, події якої розгортатимуться в Японії. Гра вийде на Xbox і ПК у 2026 році з подальшим релізом для PS5, пише УНН із посиланням на The Verge.

Деталі

Playground Games наступного року представить нову частину франшизи Forza Horizon, і цього разу події гри розгортатимуться в Японії. Раніше сьогодні Microsoft анонсувала Forza Horizon 6 на офіційному акаунті в Instagram і під час трансляції Xbox Tokyo Game Show опублікувала офіційний тизер-трейлер.

У ролику не показують геймплей, але гравці зможуть побачити неонові вулиці та будівлі Токіо, а також побувати у різних регіонах Японії.

"Це було найпопулярнішим місцем з першої гри, і ми з нетерпінням чекаємо на розповідь наступного року", - зазначив Метт Буті, президент Xbox з ігрового контенту та студій.

Forza Horizon 6 спочатку вийде на Xbox та ПК у 2026 році, а версія для PS5 з’явиться трохи пізніше. Playground Games та Turn 10 Studios "працюють разом, щоб випустити Forza Horizon 6 на PlayStation 5 після запуску". Розробники також планують поділитися додатковими подробицями про гру "на початку 2026 року".

Підтвердження релізу у 2026 році означає, що наступний рік буде насиченим для Xbox і, зокрема, для Playground Games. Глава Xbox Філ Спенсер раніше цього року ненавмисно повідомив, що наступна Forza вийде у 2026 році, а до Forza Horizon 6 приєднаються Gears of War: E-Day, ремастер Halo CE та Fable від Playground Games.

Довідково

Forza Horizon 6 вийде через рік після релізу попередньої частини, Forza Horizon 5, на PS5. Чотирирічна гра очолила чарти PlayStation Store та стала однією з найпопулярніших ігор для консолі цього року.

Nintendo Switch 2 стикається з проблемами при запуску двох популярних ігор