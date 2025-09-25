Forza Horizon 6 перенесе гравців у Японію: вийшов офіційний тизер-трейлер наступної частини популярної гри

$41.410.03
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
10:41 • 12789 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24 • 39878 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 30134 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 55861 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 55886 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 74241 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 55390 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47134 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 42883 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 25 вересня, 07:15 • 39141 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть25 вересня, 10:14 • 25930 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень10:47 • 14618 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить10:50 • 21846 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto11:57 • 13532 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto14:30 • 7272 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto11:57 • 13599 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить10:50 • 21934 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту10:24 • 39884 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть25 вересня, 10:14 • 26009 перегляди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Польща
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень10:47 • 14696 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 27043 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 60855 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 119095 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 77391 перегляди
Fox News
MIM-104 Patriot
МіГ-31
Financial Times
The Washington Post

Forza Horizon 6 перенесе гравців у Японію: вийшов офіційний тизер-трейлер наступної частини популярної гри

Київ • УНН

 • 1188 перегляди

Playground Games анонсувала Forza Horizon 6, події якої розгортатимуться в Японії. Гра вийде на Xbox і ПК у 2026 році, згодом з'явиться версія для PS5.

Forza Horizon 6 перенесе гравців у Японію: вийшов офіційний тизер-трейлер наступної частини популярної гри

Playground Games анонсували Forza Horizon 6 - наступну частину популярної гоночної франшизи, події якої розгортатимуться в Японії. Гра вийде на Xbox і ПК у 2026 році з подальшим релізом для PS5, пише УНН із посиланням на The Verge.

Деталі

Playground Games наступного року представить нову частину франшизи Forza Horizon, і цього разу події гри розгортатимуться в Японії. Раніше сьогодні Microsoft анонсувала Forza Horizon 6 на офіційному акаунті в Instagram і під час трансляції Xbox Tokyo Game Show опублікувала офіційний тизер-трейлер.

У ролику не показують геймплей, але гравці зможуть побачити неонові вулиці та будівлі Токіо, а також побувати у різних регіонах Японії.

"Це було найпопулярнішим місцем з першої гри, і ми з нетерпінням чекаємо на розповідь наступного року", - зазначив Метт Буті, президент Xbox з ігрового контенту та студій.

Forza Horizon 6 спочатку вийде на Xbox та ПК у 2026 році, а версія для PS5 з’явиться трохи пізніше. Playground Games та Turn 10 Studios "працюють разом, щоб випустити Forza Horizon 6 на PlayStation 5 після запуску". Розробники також планують поділитися додатковими подробицями про гру "на початку 2026 року".

Підтвердження релізу у 2026 році означає, що наступний рік буде насиченим для Xbox і, зокрема, для Playground Games. Глава Xbox Філ Спенсер раніше цього року ненавмисно повідомив, що наступна Forza вийде у 2026 році, а до Forza Horizon 6 приєднаються Gears of War: E-Day, ремастер Halo CE та Fable від Playground Games.

Довідково

Forza Horizon 6 вийде через рік після релізу попередньої частини, Forza Horizon 5, на PS5. Чотирирічна гра очолила чарти PlayStation Store та стала однією з найпопулярніших ігор для консолі цього року.

Nintendo Switch 2 стикається з проблемами при запуску двох популярних ігор26.08.25, 18:04 • 3230 переглядiв

Альона Уткіна

Токіо
Японія
Microsoft