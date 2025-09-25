Forza Horizon 6 перенесет игроков в Японию: вышел официальный тизер-трейлер следующей части популярной игры

Playground Games анонсировали Forza Horizon 6 — следующую часть популярной гоночной франшизы, события которой будут разворачиваться в Японии. Игра выйдет на Xbox и ПК в 2026 году с последующим релизом для PS5, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Playground Games в следующем году представит новую часть франшизы Forza Horizon, и на этот раз события игры будут разворачиваться в Японии. Ранее сегодня Microsoft анонсировала Forza Horizon 6 на официальном аккаунте в Instagram и во время трансляции Xbox Tokyo Game Show опубликовала официальный тизер-трейлер.

В ролике не показывают геймплей, но игроки смогут увидеть неоновые улицы и здания Токио, а также побывать в разных регионах Японии.

"Это было самым популярным местом с первой игры, и мы с нетерпением ждем рассказа в следующем году", - отметил Мэтт Бути, президент Xbox по игровому контенту и студиям.

Forza Horizon 6 сначала выйдет на Xbox и ПК в 2026 году, а версия для PS5 появится чуть позже. Playground Games и Turn 10 Studios "работают вместе, чтобы выпустить Forza Horizon 6 на PlayStation 5 после запуска". Разработчики также планируют поделиться дополнительными подробностями об игре "в начале 2026 года".

Подтверждение релиза в 2026 году означает, что следующий год будет насыщенным для Xbox и, в частности, для Playground Games. Глава Xbox Фил Спенсер ранее в этом году нечаянно сообщил, что следующая Forza выйдет в 2026 году, а к Forza Horizon 6 присоединятся Gears of War: E-Day, ремастер Halo CE и Fable от Playground Games.

Справочно

Forza Horizon 6 выйдет через год после релиза предыдущей части, Forza Horizon 5, на PS5. Четырехлетняя игра возглавила чарты PlayStation Store и стала одной из самых популярных игр для консоли в этом году.

