Forza Horizon 6 перенесет игроков в Японию: вышел официальный тизер-трейлер следующей части популярной игры

10:41 • 12405 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
10:24 • 38986 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 29741 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 55452 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 55568 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 74073 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 55310 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 47113 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
24 сентября, 11:17 • 42848 просмотра
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все деталиVideo
24 сентября, 11:04 • 73074 просмотра
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 26604 просмотра
Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения25 сентября, 07:15 • 38852 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут10:14 • 25504 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю10:47 • 14226 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит10:50 • 21391 просмотра
публикации
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto14:30 • 6656 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto11:57 • 13290 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит10:50 • 21391 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта10:24 • 38987 просмотра
Арифметика против таблет-блогерши, или цифры не врут10:14 • 25504 просмотра
Дональд Трамп
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Польша
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю10:47 • 14226 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 26604 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 60724 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 118969 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 77267 просмотра
Фокс Ньюс
MIM-104 Patriot
МиГ-31
Financial Times
Вашингтон Пост

Forza Horizon 6 перенесет игроков в Японию: вышел официальный тизер-трейлер следующей части популярной игры

Киев • УНН

 • 1046 просмотра

Playground Games анонсировала Forza Horizon 6, события которой будут разворачиваться в Японии. Игра выйдет на Xbox и ПК в 2026 году, впоследствии появится версия для PS5.

Forza Horizon 6 перенесет игроков в Японию: вышел официальный тизер-трейлер следующей части популярной игры

Playground Games анонсировали Forza Horizon 6 — следующую часть популярной гоночной франшизы, события которой будут разворачиваться в Японии. Игра выйдет на Xbox и ПК в 2026 году с последующим релизом для PS5, пишет УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Playground Games в следующем году представит новую часть франшизы Forza Horizon, и на этот раз события игры будут разворачиваться в Японии. Ранее сегодня Microsoft анонсировала Forza Horizon 6 на официальном аккаунте в Instagram и во время трансляции Xbox Tokyo Game Show опубликовала официальный тизер-трейлер.

В ролике не показывают геймплей, но игроки смогут увидеть неоновые улицы и здания Токио, а также побывать в разных регионах Японии.

"Это было самым популярным местом с первой игры, и мы с нетерпением ждем рассказа в следующем году", - отметил Мэтт Бути, президент Xbox по игровому контенту и студиям.

Forza Horizon 6 сначала выйдет на Xbox и ПК в 2026 году, а версия для PS5 появится чуть позже. Playground Games и Turn 10 Studios "работают вместе, чтобы выпустить Forza Horizon 6 на PlayStation 5 после запуска". Разработчики также планируют поделиться дополнительными подробностями об игре "в начале 2026 года".

Подтверждение релиза в 2026 году означает, что следующий год будет насыщенным для Xbox и, в частности, для Playground Games. Глава Xbox Фил Спенсер ранее в этом году нечаянно сообщил, что следующая Forza выйдет в 2026 году, а к Forza Horizon 6 присоединятся Gears of War: E-Day, ремастер Halo CE и Fable от Playground Games.

Справочно

Forza Horizon 6 выйдет через год после релиза предыдущей части, Forza Horizon 5, на PS5. Четырехлетняя игра возглавила чарты PlayStation Store и стала одной из самых популярных игр для консоли в этом году.

Nintendo Switch 2 сталкивается с проблемами при запуске двух популярных игр

Алена Уткина

Новости МираТехнологии
Токио
Япония
Майкрософт