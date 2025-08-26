Nintendo Switch 2 сталкивается с проблемами при запуске двух популярных игр

Ранние тесты показывают, что долгожданные игры "Elden Ring" и "Borderlands 4" на Nintendo Switch 2 работают нестабильно. Игроки отмечают падение частоты кадров и сниженную графику, что вызывает разочарование фанатов, пишет УНН со ссылкой на NME.

Ранее в этом году было подтверждено, что ряд популярных игр сторонних разработчиков наконец-то станет доступен для поклонников Nintendo благодаря большей и более мощной Switch 2. Однако, согласно сообщениям, "Nintendo Switch 2 испытывает трудности с выходом двух долгожданных блокбастеров", пишет издание.

Elden Ring должна выйти в этом году для Nintendo Switch 2, тогда как Borderlands 4 выйдет 3 октября, почти через месяц после выхода сиквела на конкурирующих консолях. На прошлой неделе на Gamescom фанаты и журналисты имели возможность испытать версии обеих игр для Switch 2.

Borderlands 4 на Switch 2 едва могла работать со скоростью 30 кадров в секунду с четырьмя врагами на экране в режиме док-станции. У нее была ужасная задержка ввода, а разрешение рендеринга, кажется, было полностью снижено - написал ютубер EpicNNG.

Однако другие защищали игру, говоря, что заметили лишь несколько "проблем" с графикой, но "ничего такого серьезного", как проблемы с версией Borderlands 3 для Switch.

"Она выглядит и работает нормально", – сказал другой фанат.

По оценке IGN, "Elden Ring" на Switch 2 оказалась "большим разочарованием", особенно на открытых локациях, таких как Лимгрейв. Падение частоты кадров во время вращения камеры в открытом мире, в сочетании с неудобным расположением кнопок на консоли, усложняло бои и делало игру изнурительной. Из-за этих проблем на стенде не разрешали записывать игровой процесс, а обзор IGN назвал процесс игры "катастрофой".

Некоторые фанаты нарушили правила и сняли видеозаписи демонстрации, другие же заявили, что негативные сообщения были "преувеличены".

Ранее в этом году Cyberpunk 2077 вышел на Nintendo Switch 2 и получил неоднозначную реакцию от фанатов, поскольку игра показала несколько худшие результаты, чем на Xbox, PlayStation и ПК.

Босс Gearbox Рэнди Питчфорд подтвердил, что версия "Borderlands 4" для Switch 2 не будет выглядеть так же безупречно, как на других консолях.

Для нас было важно ничего не сократить и поддерживать кросс-игру с другими платформами. Так что нет. Это будет преимущественно около 30 кадров в секунду, с некоторыми спадами в некоторые напряженные моменты, такие как тяжелые бои или проведение многопользовательской игры в портативном режиме и т.д. - объяснил он.

Отвечая на критику относительно того, что "Borderlands 3 до сих пор" "неуклюжая" на Switch, Питчфорд сказал: "Borderlands 3 не была создана для Switch 2. Я хочу, чтобы мы взялись за это и посмотрели, что мы можем сделать. Нам нужна помощь и нам нужно время. Borderlands 4 сейчас - это все".

