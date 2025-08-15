Без Nintendo Switch 2: стало известно, когда и на каких платформах выйдет Call of Duty 7
Киев • УНН
Новая часть Call of Duty: Black Ops 7 анонсирована на июнь 2025 года. Полная информация, включая дату выхода 14 ноября 2025 года, будет раскрыта на Gamescom.
Новая часть игры Call of Duty была официально анонсирована в июне 2025 года. Однако полное раскрытие информации, включая дату выхода и детали, запланировано на следующую неделю в рамках Gamescom, передает NME и Game Reactor, сообщает УНН.
Детали
На следующей неделе, на Gamescom Opening Night Live, по данным обозревателей игровой индустрии, Activision и Treyarch должны объявить точную дату выхода Call of Duty: Black Ops 7.
Согласно Dealabs, Call of Duty: Black Ops 7 должна выйти официально 14 ноября. Также известно, что касается платформ, на которых будет представлен релиз.
Сообщается, что Call Of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября 2025 года для Xbox, PlayStation и ПК. Предварительные заказы, по слухам, начнут принимать 20 августа.
Call Of Duty: Black Ops 7 не выйдет для Nintendo Switch 2
Отмечается, что Call Of Duty отсутствовала на консолях Nintendo уже более десяти лет.
Напомним
Разработчик компьютерных игр компания Activision объявила о закрытии Call of Duty: Warzone Mobile на мобильных устройствах из-за того, что игра не оправдала ожиданий среди игроков, впервые играющих на мобильных устройствах.