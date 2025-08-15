$41.450.06
48.440.21
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 52386 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 83746 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 52337 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 87306 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 42798 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 74044 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 102605 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 59277 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 218859 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Без Nintendo Switch 2: стало известно, когда и на каких платформах выйдет Call of Duty 7

Киев • УНН

 • 2818 просмотра

Новая часть Call of Duty: Black Ops 7 анонсирована на июнь 2025 года. Полная информация, включая дату выхода 14 ноября 2025 года, будет раскрыта на Gamescom.

Без Nintendo Switch 2: стало известно, когда и на каких платформах выйдет Call of Duty 7

Новая часть игры Call of Duty была официально анонсирована в июне 2025 года. Однако полное раскрытие информации, включая дату выхода и детали, запланировано на следующую неделю в рамках Gamescom, передает NME и Game Reactor, сообщает УНН.

Детали

На следующей неделе, на Gamescom Opening Night Live, по данным обозревателей игровой индустрии, Activision и Treyarch должны объявить точную дату выхода Call of Duty: Black Ops 7.

Согласно Dealabs, Call of Duty: Black Ops 7 должна выйти официально 14 ноября. Также известно, что касается платформ, на которых будет представлен релиз.

Сообщается, что Call Of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября 2025 года для Xbox, PlayStation и ПК. Предварительные заказы, по слухам, начнут принимать 20 августа.

Call Of Duty: Black Ops 7 не выйдет для Nintendo Switch 2

- информируют СМИ.

Отмечается, что Call Of Duty отсутствовала на консолях Nintendo уже более десяти лет.

Напомним

Разработчик компьютерных игр компания Activision объявила о закрытии Call of Duty: Warzone Mobile на мобильных устройствах из-за того, что игра не оправдала ожиданий среди игроков, впервые играющих на мобильных устройствах.

Игорь Тележников

КультураТехнологии
Grand Theft Auto