Без Nintendo Switch 2: стало відомо, коли і на яких платформах вийде Call of Duty 7
Київ • УНН
Нова частина Call of Duty: Black Ops 7 анонсована на червень 2025 року. Повна інформація, включаючи дату виходу 14 листопада 2025 року, буде розкрита на Gamescom.
Нова частина гри Call of Duty була офіційно анонсована в червні 2025 року. Втім повне розкриття інформації, включаючи дату виходу та деталі заплановано на наступний тиждень в рамках Gamescom, передає NME та Game Reactor, повідомляє УНН.
Деталі
Наступного тижня, на Gamescom Opening Night Live, за даними оглядачів ігрової індустрії, Activision і Treyarch мають оголосити точну дату виходу Call of Duty: Black Ops 7.
Згідно з Dealabs, Call of Duty: Black Ops 7 має вийти офіційно 14 листопада. Також відомо, що стосується платформ, на яких буде представлено реліз.
Повідомляється, що Call Of Duty: Black Ops 7 вийде 14 листопада 2025 року для Xbox, PlayStation і ПК. Попередні замовлення, за чутками, почнуть приймати 20 серпня.
Call Of Duty: Black Ops 7 не вийде для Nintendo Switch 2
Зазначається, що Call Of Duty була відсутня на консолях Nintendo вже понад десять років.
Нагадаємо
Розробник комп’ютерних ігор компанія Activision оголосила про закриття Call of Duty: Warzone Mobile на мобільних пристроях через те, що гра не виправдала очікувань серед гравців, які вперше грають на мобільних пристроях.