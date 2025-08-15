$41.450.06
12:08 • 43835 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 43094 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 68682 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 44443 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 73940 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 38863 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 71869 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 101734 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 58783 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 212900 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Без Nintendo Switch 2: стало відомо, коли і на яких платформах вийде Call of Duty 7

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Нова частина Call of Duty: Black Ops 7 анонсована на червень 2025 року. Повна інформація, включаючи дату виходу 14 листопада 2025 року, буде розкрита на Gamescom.

Без Nintendo Switch 2: стало відомо, коли і на яких платформах вийде Call of Duty 7

Нова частина гри Call of Duty була офіційно анонсована в червні 2025 року. Втім повне розкриття інформації, включаючи дату виходу та деталі заплановано на наступний тиждень в рамках Gamescom, передає NME та Game Reactor, повідомляє УНН.

Деталі

Наступного тижня, на Gamescom Opening Night Live, за даними оглядачів ігрової індустрії, Activision і Treyarch мають оголосити точну дату виходу Call of Duty: Black Ops 7.

Згідно з Dealabs, Call of Duty: Black Ops 7 має вийти офіційно 14 листопада. Також відомо, що стосується платформ, на яких буде представлено реліз.

Повідомляється, що Call Of Duty: Black Ops 7 вийде 14 листопада 2025 року для Xbox, PlayStation і ПК. Попередні замовлення, за чутками, почнуть приймати 20 серпня.

Call Of Duty: Black Ops 7 не вийде для Nintendo Switch 2

- інформують ЗМІ.

Зазначається, що Call Of Duty була відсутня на консолях Nintendo вже понад десять років.

Нагадаємо

Розробник комп’ютерних ігор компанія Activision оголосила про закриття Call of Duty: Warzone Mobile на мобільних пристроях через те, що гра не виправдала очікувань серед гравців, які вперше грають на мобільних пристроях.

Ігор Тележніков

КультураТехнології
