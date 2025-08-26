$41.430.15
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Nintendo Switch 2 стикається з проблемами при запуску двох популярних ігор

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Ранні тести показують, що Elden Ring та Borderlands 4 на Nintendo Switch 2 працюють нестабільно, з падінням частоти кадрів та зниженою графікою. Це викликає розчарування фанатів, попри очікування більшої потужності консолі.

Nintendo Switch 2 стикається з проблемами при запуску двох популярних ігор

Ранні тести показують, що довгоочікувані ігри "Elden Ring" та "Borderlands 4" на Nintendo Switch 2 працюють нестабільно. Гравці відзначають падіння частоти кадрів та знижену графіку, що викликає розчарування фанатів, пише УНН із посиланням на NME.

Деталі

Раніше цього року було підтверджено, що низка популярних ігор сторонніх розробників нарешті стане доступною для шанувальників Nintendo завдяки більшій та потужнішій Switch 2. Однак згідно з повідомленнями, "Nintendo Switch 2 має труднощі з виходом двох довгоочікуваних блокбастерів", пише видання.

Elden Ring має вийти цього року для Nintendo Switch 2, тоді як Borderlands 4 вийде 3 жовтня, майже через місяць після виходу сиквела на конкуруючих консолях. Минулого тижня на Gamescom фанати та журналісти мали можливість випробувати версії обох ігор для Switch 2.

Borderlands 4 на Switch 2 ледве могла працювати зі швидкістю 30 кадрів в секунду з чотирма ворогами на екрані в режимі док-станції. У неї була жахлива затримка введення, а роздільна здатність рендерингу, здається, була повністю знижена

- написав ютубер EpicNNG.

Однак інші захищали гру, кажучи, що помітили лише кілька "проблем" з графікою, але "нічого такого серйозного", як проблеми з версією Borderlands 3 для Switch.

"Вона виглядає і працює нормально", – сказав інший фанат.

За оцінкою IGN, "Elden Ring" на Switch 2 виявилася "великим розчаруванням", особливо на відкритих локаціях, таких як Лімгрейв. Падіння частоти кадрів під час обертання камери у відкритому світі, у поєднанні з незручним розташуванням кнопок на консолі, ускладнювало бої та робило гру виснажливою. Через ці проблеми на стенді не дозволяли записувати ігровий процес, а огляд IGN назвав процес гри "катастрофою".

Деякі фанати порушили правила та зняли відеозаписи демонстрації, інші ж заявили, що негативні повідомлення були "перебільшені".

Доповнення

Раніше цього року Cyberpunk 2077 вийшов на Nintendo Switch 2 і отримав неоднозначну реакцію від фанатів, оскільки гра показала дещо гірші результати, ніж на Xbox, PlayStation та ПК.

Бос Gearbox Ренді Пітчфорд підтвердив, що версія "Borderlands 4" для Switch 2 не виглядатиме так само бездоганно, як на інших консолях.

Для нас було важливо нічого не скоротити та підтримувати крос-гру з іншими платформами. Тож ні. Це буде переважно близько 30 кадрів в секунду, з деякими спадами в деякі напружені моменти, такі як важкі бої або проведення багатокористувацької гри в портативному режимі тощо

- пояснив він.

Відповідаючи на критику щодо того, що "Borderlands 3 досі" "незграбна" на Switch, Пітчфорд сказав: "Borderlands 3 не була створена для Switch 2. Я хочу, щоб ми взялися за це і подивилися, що ми можемо зробити. Нам потрібна допомога і нам потрібен час. Borderlands 4 зараз - це все".

Ольга Розгон

Технології